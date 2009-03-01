میرهادی استاد دانشگاه "شورای کتاب کودک" است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از توران میرهادی پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان و یکی از موسسان شورای کتاب کودک با حضور نوش‌آفرین انصاری، سید احمدعلوی، منصور وصالی، محمد رضا بتو معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک و جمعی از نویسندگان و پژوهشگران عصر دیروز برگزار شد.



مدیر مرکز علوم و ستاره‌شناسی در ابتدای وی را بانوی فرهنگ ایرانی خواند که بیش از 6 دهه از زندگی خود را برای ارتقای فرهنگی کودکان و نوجوانان ایرانی صرف کرده است.



سید احمد علوی گفت: میرهادی مهمترین طرحهای آموزشی مبتنی بر پرورش ذهن را با عزمی جزم پیش برده است و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان اثر بزرگی است که ازخود به جا گذاشته است.



وی ادامه داد: نگاه میرهادی نگاهی جامع به ایران و فرهنگ ایرانی است و از همین روست که وی نقشی سازنده در خودشناسی و هویت‌یابی کشور داشته باشد.



مدیر مرکز علوم و ستاره شناسی‌ افزود: تربیت بیش از 250 استاد و کارشناس در رشته‌های مختلف هنری از افتخارات بانو میرهادی است.



جستجو، خواندن و دست یافتن از خصوصیات میرهادی است

در ادامه جلسه نوش‌آفرین انصاری از همکاران و دوستان قدیمی توران میرهادی در مورد وی به صحبت پرداخت و گفت: گروهی از ما سال‌هاست که در خدمت میرهادی هستیم و از وی در دانشگاهی به نام شورای کتاب کودک بسیار آموخته‌ایم.

وی ادامه داد: انتخاب موضوع برای صحبت امروز آسان نبود اما سالها است که از خانم میرهادی می‌شنوم که من یک دانشجوی تمام وقت هستم و می‌خواهم بر اساس همین جمله ایشان صحبت کنم.

انصاری افزود: "من" خانم میرهادی یک "من"، "ما" شده و یک "ما" ی "من" شده است و این "من" همیشه مخاطب دارد؛ اعم از اینکه مخاطب بیرونی آن را احساس کند یا خیر.

عضو شورای کتاب کودک افزود: ما باید آثار میرهادی را به دقت بخوانیم و از وی بخواهیم روایت شفاهی زندگی خود را که چند ماهی است متوقف کرده‌اند ادامه دهند البته این وظیفه همه ما است که با مطالعه خلاق "من" خانم میرهادی را بشناسیم.

انصاری جستجو، خواندن و دست یافتن را از دیگر خصوصیات میرهادی خواند و گفت: وی خود را در دسترس آماج اطلاعات قرار می دهند و تمام وقت به آموزش و علم فکر می کنند.

در ادامه برنامه معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک گفت: خدا را شاکریم که توانستیم نکوداشت خدمات فرهنگی توران میرهادی را برگزار کنیم.

محمدرضا بتو افزود: خلاء برگزاری چنین برنامه‌هایی سالهاست که در کشورما حس می شود، باید در زمان حیات فرهیختگان به یاد آنها بود و در زمان حیات بزرگواران از حیات علمی و فرهنگی آنان تجلیل کنیم.

بزرگترین بزرگداشت برای هر فرد دیدن نتایج و تاثیر کارش در جامعه است

دکتر منصور وصالی از همکاران خانم میرهادی در بخش نجوم فرهنگنامه در ادامه برنامه به سخنرانی پرداخت و گفت: بزرگترین بزرگداشت برای هر فرد دیدن نتایج و تاثیر کارش در جامعه است و شاید تنها جمعیتی که برای بزرگداشت خانم میرهادی آمده‌اند برای نشان دادن تاثیر ایشان بر جامعه کافی باشد.

وی افزود: نجوم حوزه‌ای از علم است که در فرهنگنامه جزو رشته‌هایی است که مورد توجه قرار می گیرد و ویژگی خاصی که دارد این است که می‌تواند در غالب یک امر عمومی ارائه شود.

نویسنده مجله نجوم گفت: به دلیل اینکه این فرصت در اختیار من گذاشته شد تا در بخش نجوم با فرهنگنامه همکاری کنم بسیار خوشحال هستم. نزدیک به 101 مقاله را برای بخش نجوم فرهنگنامه پیش‌بینی کرده‌ایم که تا به حال 38 مقاله چاپ شده‌اند.

وی با بیان اینکه لحن فرهنگنامه‌ای با لحن روزنامه‌نگاری فرق دارد گفت: فرهنگنامه ویژگی‌های خاصی دارد که باید در آن یک چارچوب کلی برای هر مدخل در نظر بگیریم.

مسئول بخش نجوم فرهنگنامه کودکان خاطر نشان کرد: امیدوارم فرهنگنامه توانسته باشد افرادی را تربیت کند که بتوانند 30 سال بعد را ببینند همانطور که خانم میرهادی در گذشته به آینده توجه داشتند.

در ادمه این مراسم هدایایی به خانم میر‌هادی اهدا شد و حاضران به رصد آسمان شب در مرکز علوم و فنون ستاره‌شناسی پرداختند.