نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا در بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این اختلافات از جایی شروع شد که نیکولا سارکوزی به یکی از شرکتهای بزرگ اتومبیل سازی این کشور اعلام کرده بود به شرطی بحران مالی این شرکت را حل می کند که به ایجاد شغل در خارج از فرانسه منجر نشود.

این در حالی است که بسیاری از سران کشورهای اروپایی براین عقیده اند که برای حل بحران مالی اروپا به یک استراتژی واحد نیاز است و اعمال سیاسیتهای ملی و محافظه کارانه توسط کشورهای عضو این اتحادیه بحران را وخیم تر می کند.

هفته گذشته در نشست سران چهار کشور بزرگ اقتصادی اروپا ( آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا) درباره افزایش دو برابری ذخایر استراتژیک صندوق بین المللی پول به 500 میلیارد دلار برای مقابله با بحران اقتصادی جهانی به توافق رسیدند.