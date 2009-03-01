استفاده از امواج لرزشی در افزایش توانایی مکالمه ناشنوایان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه ام آی تی در حال تکمیل ابزاری لمسی هستند که می تواند امواج صوتی را به امواج لرزشی تبدیل کند. با استفاده از چنین ابزاری افراد ناشنوا می توانند امواج لرزشی را بر روی پوست خود حس کرده و دقت لب خوانی خود را به منظور افزایش درک خود از مکالمه افزایش دهند.

این ابداع در رفع موانع شناسایی اصوات مشابه که در لب خوانی وجود دارد بسیار موثر خواهد بود. تشخیص بصری حرف هایی که از آهنگ مشابه برخوردارند مانند P و B می تواند برای افراد ناشنوا مشکلاتی را به همراه داشته باشد و تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.

محققان بر این باورند این ابزار در صورت تکمیل شدن ابزاری بسیار کاربردی در افزایش توانایی لب خوانی در میان افرادی ناشنوایی خواهد شد که اساس فعالیتهای خود را بر لب خوانی پایه گذاری کرده و توانایی پیوند اعضای شنوایی را نیز ندارند.

محققان ام آی تی در عین حال در حال تکمیل نرم افزاری هستند که می تواند با تلفن های همراه لمسی هوشمند همراه شده و با ترکیب با این دستگاه ها استفاده از سیستم لمسی را برای افراد ناشنوا فراهم آورد.

سیستم لمسی جدید که حداقل از دو محدوده لرزشی که یکی به فرکانس بالا و دیگری به فرکانس پایین تعلق دارد، برخوردار است در حال حاضر در دست آزمایش بوده و می تواند پس از تکمیل به عنوان ابزاری کاربردی انجام مکالمات را برای افراد ناشنوا تسهیل کند.

بر اساس گزارش زی نیوز، افراد می توانند این ابزار را به دور مچ دست و یا پشت گردن نصب کنند اما پس از کامل شدن نرم افزار مخصوص آن، سیستم به راحتی در برنامه تلفن های هوشمند گنجانده شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.