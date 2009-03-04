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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

میادین اصلی ایلام زیباسازی می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام از زیباسازی میادین اصلی این استان خبر داد.

مسعود اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: زیباسازی میادین اصلی استان ایلام از نیمه دوم اسفندماه به بعد آغاز می شود.

وی بیان داشت: زیباسازی میادین اصلی استان ایلام بر اساس توافق صورت گرفته میان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان توسط شهرداری انجام می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه رنگ آمیزی و زیباسازی خیابانهای اصلی نیز انجام می شود، خاطرنشان کرد: مهمترین هدف از اجرای این طرح، استقبال از میهمانان نوروزی است.

اسکندری عنوان کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام تمام امکانات و شرایط لازم را برای خدمات بهتر به گردشگران فراهم کرده است.

 

کد مطلب 841124

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