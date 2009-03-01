برگزاری 30 انتخابات موفق نشانه کارآمدی مشارکت سیاسی نظام است

به گزارش خبرنگارمهر، "همایش علمی - پژوهشی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران"، صبح امروز با حضور مسئولان کشوری و لشکری و تعدادی از پژوهشگران علمی کشور در تالار علامه امینی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

در ابتدای این همایش حجت الاسلام ابراهیم کلانتری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران ضمن ارائه گزارشی مختصر از روند شکل گیری بخش های مختلف این همایش اعلام کرد که در این نشست کارنامه و دستاوردهای 30 ساله ایران اسلامی در حوزه های سیاسی، امنیتی، علمی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد و در همین چارچوب نقاط قوت و نقاط ضعف احتمالی کشور در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب تحلیل خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت های گسترده تحقیقاتی در این زمینه، گفت: برخی از مقالاتی که در این چارچوب نوشته شده در همایش ما ارائه خواهد شد و البته قابل ذکر است که تا کنون بیش از 30 کارگروه دانشجویی دراین حوزه مشغول به فعالیت شده اند و امیدواریم در آینده بتوانیم حاصل این همایش و فعالیت و های مختلف در این خصوص را در چندین کتاب عرضه کنیم.

پس از سخنان کلانتری، نماینده رئیس جمهور در ستاد سیمرغ به ایراد سخنرانی پرداخت و با اشاره به نوع مواجهه انقلاب اسلامی ایران با گفتمان مسلط در دهه 80 میلادی، گفت: انقلاب گفتمان مسلط در دهه 80 را به گونه ای به چالش کشید که پس از آن مکاتب و اندیشه های مربوط به توسعه سیاسی تغییر کردند و امروز "رویکرد انقلاب"، گفتمان مسلط در جهان شده است و به بیان دیگر به جای مدرنیته، توسعه و دموکراسی یک سویه باید از مدرنیته ها، دموکراسی ها و توسعه های چندگانه سخن گفت که این مسئله از مهمترین دستاوردهای فکری انقلاب اسلامی است.

ایوبی افزود: با نگاهی اجمالی به کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاسی می بینیم که مردم ایران توانسته اند با فعالیت های مختلف، مشارکت سیاسی در عرصه های گوناگون را بین خود نهادینه کرده و نهایتا در قالب هایی چون شوراها، سازمان های مردم نهاد و برگزاری 30 انتخابات موفق کارآمدی خود را در این حوزه به اثبات برسانند.

وی با اشاره به دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف، گفت: حقیقت این است که در عرصه سینما پیش از انقلاب اسلامی چیزی وجود نداشت و به بیان دیگر سینمای واقعی ایران پس از انقلاب اسلامی متولد شد و امروز بیش از دو دهه است که سینمای ما به عنوان سینمای جهان مطرح است.

ایوبی با بیان اینکه حضور گسترده زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است، به بررسی دستاوردهای اجتماعی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: حضور بانوان در عرصه های اجتماعی و سیاسی غرب به قیمت از دست رفتن کانون خانواده ها بوده در حالی که در ایران چیزی خلاف این روند نمایش داده شده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد که امروز انقلاب اسلامی ایران با گذشت 30 سال از عمر باشکوه خود مدعی ارائه الگویی جدید برای حکومت در جهان است.