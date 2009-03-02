توزیع بن های سبد غذایی نیازمندان پس از 5 ماه خلف وعده

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:« براساس اطلاعات بدست آمده از وزارت رفاه، بن های سبد غذایی نیازمندان که قرار بود در ماه مبارک رمضان به آنان پرداخت شود با گذشت 5 ماه به تازگی این بن ها به چاپ رسیده و قرار است از امروز توزیع آن آغاز شود.»

این در حالی است که هنوز برخی از استانها بن ها را دریافت نکرده اند که بخواهند آنها را از امروز در میان نیازمندان توزیع کنند به همین دلیل بعید به نظر می رسد که بن های غذایی قبل از عید به مددجویان برسد.

وزیر رفاه در ماه مبارک رمضان قول داده بود که تا پایان ماه سبد مواد غذایی به دست معلولان و نیازمندان برسد در صورتی که طی این مدت این موضوع محقق نشد.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان گفت: «از کمیته امداد و سازمان بهزیستی می خواهیم تا مطالبات نیازمندان را از وزارت رفاه پیگیری و توزیع سبد کالای این افراد را که دولت 120 میلیارد تومان اعتبار برای آن در جهت خرید وسایل منزل و در راستای حمایت از نیازمندان و مبارزه با فقر اختصاص داده است را طلب کنند.»

تاخیر چند ماهه در توزیع بن های سبد غذایی نیازمندان به ارزش 36 هزار تومان باعث شد تا دیگر کسی به فکر سبد کالای این افراد به ارزش 40 هزار تومان که هر سال در ماه پایانی سال به آنان پرداخت می شود ، نیافتد.

نباید اقلام سبد غذایی به صورت اجباری برای نیازمندان در نظر گرفته شود و بهتر است پول اجناس به طور مستقیم به حساب آنان واریز شود محمودنژاد

محمودنژاد تاکید کرد: « با آنکه معلولیت هزینه های بسیار زیادی از جمله توانبخشی، درمان و خرید داروهای گرانقیمت و ... را برای خانواده های فرد معلول در بر دارد اما متاسفانه وزارت رفاه در توزیع سبد غذایی سایر افراد خانواده را در نظر نمی گیرد و فقط سبد غذایی را به معلول می دهد». این در حالی است که برای یک معلول از تمام سبد کالای خانواده هزینه می شود به همین دلیل باید به تعداد افراد خانواده سبد کالا و غذا ارائه شود.



رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکید کرد: « در این رابطه در گفتگوی تلفنی با تمام مسئولان مربوطه خواستار توزیع این سبد به تمام افراد خانواده دارای معلول شدیم اما آنها ضمن پذیرش مشکلات معلولان حاضر به ارائه سبد کالا به همه اعضای خانواده نشدند».

هم اکنون 3 میلیون معلول در سراسر کشور زندگی می کنند که تعداد آنان با در نظر گرفتن اعضای خانواده هایشان به حدود 4 میلیون و 500 هزار نفر می رسد.

محمود نژاد گفت: «متاسفانه در سالهای گذشته شاهد بودیم که تعداد زیادی از بن های نیازمندان به افراد غیر معلول بهزیستی و کمیته امداد تعلق می گرفت که امیدواریم امسال این اتفاق نیفتد.»

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان از توزیع سبدهای اجباری غذایی در میان نیازمندان انتقاد کرد و گفت: « چرا به جای اینکه یکسری اقلام خاص برای نیازمندان در قالب سبد غذایی در نظر گرفته می شود و آنها مجبور هستند که فقط این اقلام را خریداری کنند، پول اجناس را به طور مستقیم به حساب آنان واریز نمی کنند.»

به گفته محمودنژاد این امر باعث می شود تا خانواده ها به دلخواه هر چیزی که نیاز دارند را خریداری کنند.