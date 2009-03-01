  1. استانها
  2. تهران
۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۴

نسبت به مدت مشابه؛

ولادت در شهرستان کرج در بهمن ماه 87 کاهش داشته است

ولادت در شهرستان کرج در بهمن ماه 87 کاهش داشته است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس ثبت احوال شهرستان کرج از کاهش هفت درصدی آمار ولادت در این شهرستان در بهمن سال 87 نسبت به بهمن 86 خبر داد.

محمود محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آمار ولادت در شهرستان کرج در بهمن ماه 86، دو هزار و 441 مورد بوده که این آمار در بهمن 87 به دو هزار و 280 مورد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین آمار وفات نیز در بهمن 86 در شهرستان کرج 431 مورد بوده که این آمار در بهمن 87 با حدود 44 درصد افزایش به 621 مورد رسیده است.

این مسئول در خصوص آمار ازدواج عنوان داشت: آمار ازدواج نیز در بهمن 86 در شهرستان 420 مورد بوده که این آمار در بهمن 87 نیز همین تعداد بوده است.

رئیس ثبت احوال شهرستان کرج خاطرنشان کرد: همچنین طلاق نیز در بهمن سال گذشته در شهرستان کرج 331 مورد بوده که این میزان با کاهش حدود یک درصدی به 327 مورد در بهمن امسال رسیده است.

کد مطلب 841129

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها