ولادت در شهرستان کرج در بهمن ماه 87 کاهش داشته است

محمود محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آمار ولادت در شهرستان کرج در بهمن ماه 86، دو هزار و 441 مورد بوده که این آمار در بهمن 87 به دو هزار و 280 مورد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین آمار وفات نیز در بهمن 86 در شهرستان کرج 431 مورد بوده که این آمار در بهمن 87 با حدود 44 درصد افزایش به 621 مورد رسیده است.

این مسئول در خصوص آمار ازدواج عنوان داشت: آمار ازدواج نیز در بهمن 86 در شهرستان 420 مورد بوده که این آمار در بهمن 87 نیز همین تعداد بوده است.

رئیس ثبت احوال شهرستان کرج خاطرنشان کرد: همچنین طلاق نیز در بهمن سال گذشته در شهرستان کرج 331 مورد بوده که این میزان با کاهش حدود یک درصدی به 327 مورد در بهمن امسال رسیده است.