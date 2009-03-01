اشتغال مهمترین عامل بی علاقگی دانشجویان / عدم تامین بودجه های کارآفرینی

حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اینکه داوطلب قبل از ورود به دانشگاهها خلاقیت و استعداد دارند یا نه تا کنون توسط کسی اندازه گیری نشده و تنها کنکور است که بخشی از استعداد و خلاقیت را اندازه گیری می کند و داوطلبان بر اساس همین استعداد و خلاقیت ها به دانشگاهها وارد می شوند.

وی با اشاره به رشد علم و فناوری در کشور اظهار داشت: اگر استعداد و قدرت خلاقیت دانشجویان پس از ورود به دانشگاه کاهش می یابد پس باید در پیشرفت علم و فناوری نیز با کاهش مواجه باشیم این در حالی است که کشور به پیشرفتهای جهشی در زمینه های علمی و فناوری دست یافته است.

مشاور وزیر علوم در امر کارآفرینی اضافه کرد: از سوی دیگر از بین همین دانشجویان بسیاری از آنها تا مرحله دکتری را می گذرانند و استاد دانشگاه می شوند.

وی گفت: جامعه ای که در حال کاهش خلاقیت باشد نمی تواند به چنین پیشرفت هایی دست یابد.

رحیمی مهمترین دغدغه دانشجویان را اشتغال دانست و به مهر گفت: اینکه ما کار داریم اما دانشجویان کارآفرین نیستند، صحیح نیست مهمترین عاملی که باعث یأس در دانشجویان می شود و آنها را نسبت به رشته خود بی علاقه می کند، مسئله اشتغال است.

مشاور وزیرعلوم در امر کارآفرینی گفت: در اینکه باید برای آماده سازی دانشجویان به بازار کار اهتمام بیشتری داشت و همه دانشجویان امکان حضور در برنامه های کارآفرینی را داشته باشند، شکی نیست.

وی اضافه کرد: بودجه مراکز کارآفرینی در تمامی دانشگاهها باید از طریق وزارت کار تأمین شود حال آنکه وزارت کار حتی یک ریال نیز پرداخت نکرده است و تنها اخیرا بودجه ای را برای 10 مرکز کارآفرینی در نظر گرفته است.

رحیمی با بیان اینکه مراکز کار آفرینی مراکز ایجاد اشتغال نیست گفت: این مراکز آموزشی و ترویجی هستند و نحوه فعال شدن در بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی را آموزش می دهند.