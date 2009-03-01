به گزارش خبرنگار مهر در قم، منصور واعظی، دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، طی سخنانی در اختتامیه نخستین دوره آموزشی کتابداران سراسر کشور که شب گذشته در مجتمع یاوران مهدی موعود جمکران برگزار شد با تأکید بر ضرورت استمرار برنامههای آموزشی ویژه کتابداران، اظهار داشت: کتابداران جوان در حقیقت، خونی جدید در رگهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور هستند و این انتظار از آنها وجود دارد که با انگیزه فراوان، وظایف محوله خود را به نحو احسن انجام دهند.
وی به نقش آفرینی کتابداران در عرصه فرهنگ عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: از آنجا که هر سازمان و ارگانی باید دارای یک منشوری باشد، ما نیز هفته گذشته منشور اخلاقی و حرفهای کتابداران کشور را در 10 بند تدوین کردیم.
دکتر علی فریدونی، مدیر کل کتابخانههای عمومی استان قم نیز، ایجاد روحیه همبستگی و شکلگیری هویت جمعی در قالب یک تشکل صنفی را دستاورد مهم برگزاری این دوره آموزشی در قم عنوان کرد و گفت: در این دوره آموزشی، حدود 450 نفر از سراسر کشور شرکت داشتند و تحت آموزشهای مربوطه قرار گرفتند و در طول 4 روز برگزاری دوره، برنامههای آموزشی به صورت علمی و مدون به اجرا در آمد.
در پایان مراسم از نفرات برگزیده این دوره با اهدای لوح و جوایزی تقدیر به عمل آمد.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور از تدوین منشور اخلاقی و حرفهای کتابداران کشور در 10 بند خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، منصور واعظی، دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، طی سخنانی در اختتامیه نخستین دوره آموزشی کتابداران سراسر کشور که شب گذشته در مجتمع یاوران مهدی موعود جمکران برگزار شد با تأکید بر ضرورت استمرار برنامههای آموزشی ویژه کتابداران، اظهار داشت: کتابداران جوان در حقیقت، خونی جدید در رگهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور هستند و این انتظار از آنها وجود دارد که با انگیزه فراوان، وظایف محوله خود را به نحو احسن انجام دهند.
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