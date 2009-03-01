به گزارش خبرنگار مهر در قم، منصور واعظی، دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، طی سخنانی در اختتامیه نخستین دوره ‏آموزشی کتابداران سراسر کشور که شب گذشته در مجتمع یاوران مهدی موعود جمکران برگزار شد با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های ‏آموزشی ویژه کتابداران، اظهار داشت: کتابداران جوان در حقیقت، خونی جدید در رگ‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هستند و این ‏انتظار از آنها وجود دارد که با انگیزه فراوان، وظایف محوله خود را به نحو احسن انجام دهند.‏



وی به نقش آفرینی کتابداران در عرصه فرهنگ عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: از آنجا که هر سازمان و ارگانی باید دارای یک منشوری ‏باشد، ما نیز هفته گذشته منشور اخلاقی و حرفه‌ای کتابداران کشور را در 10 بند تدوین کردیم.‏



دکتر علی فریدونی، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان قم نیز، ایجاد روحیه همبستگی و شکل‌گیری هویت جمعی در قالب یک تشکل ‏صنفی را دستاورد مهم برگزاری این دوره آموزشی در قم عنوان کرد و گفت: در این دوره آموزشی، حدود 450 نفر از سراسر کشور شرکت ‏داشتند و تحت آموزش‌های مربوطه قرار گرفتند و در طول 4 روز برگزاری دوره، برنامه‌های آموزشی به صورت علمی و مدون به اجرا در آمد.‏



در پایان مراسم از نفرات برگزیده این دوره با اهدای لوح و جوایزی تقدیر به عمل آمد.‏

