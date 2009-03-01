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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۱۰

بازدید احمدی نژاد از کوی /

توصیه احمدی نژاد به زاهدی و فرهادرهبر/درخواست دانشجویان از احمدی نژاد

توصیه احمدی نژاد به زاهدی و فرهادرهبر/درخواست دانشجویان از احمدی نژاد

رئیس دانشگاه تهران در پی بازدید شب گذشته رئیس جمهوری از کوی دخترانه دانشگاه تهران گفت: توصیه مهم دکتر محمود احمدی نژاد به مدیریت دانشگاه، وزیر علوم و سایر مسئولان آموزش عالی کشور "تلاش" بود.

فرهاد رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب با یادآوری اینکه رئیس جمهور تا 5/1 بامداد در مجموعه کوی فاطمیه دانشگاه حضور داشته است، گفت: "رئیس جمهور صحبتها و مشکلات دانشجویان را شنید و در جریان مهمترین مسائل مورد نظر دانشجویان قرار گرفت."

رئیس دانشگاه تهران درباره اخبار برخی رسانه ها مبنی بر جلسه ویژه رئیس جمهور، وزیر علوم و رئیس دانشگاه تهران در ساعت 3 بامداد امروز گفت: "جلسه خصوصی برگزار نشد."  

نشست خصوصی با وزیر علوم و رئیس جمهور نداشتیم

اظهار فرهاد رهبر مبنی بر عدم برگزاری جلسه میان رئیس جمهور، وزیر علوم و رئیس دانشگاه تهران در حالیست که برخی رسانه ها اعلام کردند، رئیس جمهور پس از بازدید از کوی دانشگاه تهران، وزیر علوم و رئیس‌ دانشگاه تهران را به دفتر خود فراخواند و دستورات لازم را برای رفع مشکلات مطرح شده از سوی دانشجویان صادر کرد.

رئیس دانشگاه تهران در ادامه این گفتگو درباره توصیه های احمدی نژاد به وزیر علوم و مدیریت دانشگاه تهران در پی بازدید از کوی دانشجویان دانشگاه تهران گفت: رئیس جمهوری به ما توصیه کردند "تلاش کنید" تا حتی الامکان بتوانید مشکلات را برطرف کنید.

اولویتهای دانشجویان در دیدار با رئیس جمهوری

فرهاد رهبر درباره موضوعات مهم و مورد نظر دانشجویان که در دیدار با رئیس جمهور مطرح کردند، گفت: دانشجویان مباحث صنفی، مشکلات آموزشی و موارد مربوط به کیفیت آموزش و شیوه جذب دانشجو را با رئیس جمهوری در میان گذاشتند.

کد مطلب 841136

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