تولوز به رده دوم صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تولوز دیشب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال فرانسه در زمین اوسر به نتیجه تساوی یک بر یک رسید. ژلن در دقیقه 24 تیم میزبان را پیش انداخت و برگوگنو در دقیقه 79 بازی را به تساوی کشاند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* لومان 2 - لوهاور صفر

* نانت یک - گرنوبل یک

* سوشو یک - نیس صفر

* والنسین 2 - لیل صفر

این رقابت‌ها امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* بوردو - لوران

* کان - مارسی

* موناکو - سنت اتین

* پاریسن ژرمن - نانسی

* لیون - رن

جدول رده بندی:

1- لیون 52 امتیاز

2- تولوز 46 امتیاز (یک بازی بیشتر) تفاضل گل 11+

3- پاریسن ژرمن 46 امتیاز - تفاضل گل 10+

4- مارسی 45 امتیاز

-----------------

18- سوشو 26 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- سنت اتین 25 امتیاز

20- لوهاور 15 امیتاز (یک بازی بیشتر)