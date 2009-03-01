تولوز به رده دوم صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تولوز دیشب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال فرانسه در زمین اوسر به نتیجه تساوی یک بر یک رسید. ژلن در دقیقه 24 تیم میزبان را پیش انداخت و برگوگنو در دقیقه 79 بازی را به تساوی کشاند.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* لومان 2 - لوهاور صفر
* نانت یک - گرنوبل یک
* سوشو یک - نیس صفر
* والنسین 2 - لیل صفر
این رقابتها امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* بوردو - لوران
* کان - مارسی
* موناکو - سنت اتین
* پاریسن ژرمن - نانسی
* لیون - رن
جدول رده بندی:
1- لیون 52 امتیاز
2- تولوز 46 امتیاز (یک بازی بیشتر) تفاضل گل 11+
3- پاریسن ژرمن 46 امتیاز - تفاضل گل 10+
4- مارسی 45 امتیاز
-----------------
18- سوشو 26 امتیاز (یک بازی بیشتر)
19- سنت اتین 25 امتیاز
20- لوهاور 15 امیتاز (یک بازی بیشتر)
نظر شما