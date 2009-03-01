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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۶

هفته بیست‌وششم فوتبال‌فرانسه/

تولوز به رده دوم صعود کرد

تولوز به رده دوم صعود کرد

تیم فوتبال تولوز با تساوی در زمین اوسر به رده دوم جدول رده بندی رقابت‌های فوتبال لیگ فرانسه صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تولوز دیشب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال فرانسه در زمین اوسر به نتیجه تساوی یک بر یک رسید. ژلن در دقیقه 24 تیم میزبان را پیش انداخت و برگوگنو در دقیقه 79 بازی را به تساوی کشاند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* لومان 2 - لوهاور صفر
* نانت یک - گرنوبل یک
* سوشو یک - نیس صفر
* والنسین 2 - لیل صفر

این رقابت‌ها امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* بوردو - لوران
* کان - مارسی
* موناکو - سنت اتین
* پاریسن ژرمن - نانسی
* لیون - رن

جدول رده بندی:
1- لیون 52 امتیاز
2- تولوز 46 امتیاز (یک بازی بیشتر) تفاضل گل 11+
3- پاریسن ژرمن 46 امتیاز - تفاضل گل 10+
4- مارسی 45 امتیاز
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18- سوشو 26 امتیاز (یک بازی بیشتر)
19- سنت اتین 25 امتیاز
20- لوهاور 15 امیتاز (یک بازی بیشتر)

کد مطلب 841137

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