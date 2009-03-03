70 هزار خیر با کمیته امداد ایلام همکاری دارند

علیرضا ایراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد زن و مرد خیر در داخل و خارج از استان ایلام در طرحهای مختلف مشارکتی کمیته امداد استان شرکت دارند.

وی بیان داشت: حدود هشت هزار نفر از خیرین استان ایلام، حمایت چهار هزار کودک یتیم استان را بر عهده دارند.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری افراد خیر سه میلیارد ریال زکات در استان پرداخت کرده اند، خاطرنشان کرد: طی سال جاری 15 میلیارد و 800 میلیون ریال از افراد خیر استان ایلام برای کمک به نیازمندان نیز جمع آوری شده است.

ابراهیمی یادآور شد: با توجه به اینکه 107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند مشارکتهای مردمی و حضور افراد خیر برای کمک و خدمات بیشتر به نیازمندان ضروری است.