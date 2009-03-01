30 درصد حوادث در کارگاه ها مربوط به کارگران است

به گزارش خبرنگار مهر ، ابراهیم نظری جلالی امروز در اولین گردهمایی اعضای انجمن های صنفی کارگری مسئولین ایمنی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در تهران با اشاره به اینکه صیانت از نیروی کار از برنامه های اصلی وزارت کار است، گفت: چه صیانتی از بالاتر از سلامتی کارگران است که می تواند بهره وری را افزایش دهد.

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: اگر به سلامتی کارگران توجه نشود علاوه بر اینکه بهره وری کاهش می یابد رشد سرانه ملی نیز با کاهش روبرو می شود.

وی با هشدار به مدیران در مورد آموزش صحیح حفاظت ایمنی و بهداشت کارگران تصریح کرد: بیش از 70 درصد حوادث مربوط به وضعیت کارگاه ها است که بخشی از آن شامل عدم تهیه تجهیزات ایمنی و بخشی نیز به عدم آموزش صحیح برمی گردد.

نظری جلالی افزود: فقط 30 درصد حوادث ناشی از کار به کارگران بر می گردد که شامل عملیات ناایمن ، آموزش ناپذیری و سهل انگاری است.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه در 40 ماه اخیر حدود 10 هزار و 500 واحد تولیدی در حال فعالیت است ، گفت: بیش از 80 درصد آن دارای کمیته های حفاظت فنی و ایمنی هستند، همچنین از 4 هزار و 400 کمیته حفاظت فنی گذشته در حال حاضر به 8 هزار و 200 کمیته رسیدیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد حضور کمیته های فنی و بهداشت کار در کاهش حوادث ناشی از کار موثر است ، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کارهایی که انجام شد افزایش بازرسی های محیط کار است.

نظری جلالی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده از سال 83 تا پایان سال جاری میزان بازرسی ها 140 درصد افزایش یافته و این در حالی است که تعداد کارگران نیز از 6 میلیون به 8 میلیون نفر رسیده اما تعداد بازرسان افزایش نداشته است.

معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به حوادث منجر به فوت گفت: از سال 80 تا84 حادثه منجر به فوت 13 درصد بود که امروز به کمتر از 9 درصد کاهش یافته است.