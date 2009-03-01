نمایشگاه دومین جشنواره عکس نماز و شکوفایی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دومین جشنواره عکس نماز و شکوفایی عصر روز شنبه با حضور حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری، حجت‌الاسلام محمود متوسل قائم مقام ستاد اقامه نماز و جمعی از عکاسان و هنرمندان در حوزه هنری برگزار شد.



در ابتدای این مراسم محمد رضا رضایی مدیر ارتباطات ستاد اقامه نماز با ارائه گزارشی گفت: دومین جشنواره عکس نماز در سال نوآوری و شکوفایی با عنوان نماز و شکوفایی به بار نشست. این جشنواره با هدف جلب مشارکت عکاسان با ستاد اقامه نماز در جهت حساس‌سازی جوانان در توسعه فرهنگ نماز برگزار شده که مجالی برای پرداختن به نماز و پیام دینی آن است.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام متوسل قائم مقام ستاد اقامه نماز گفت: نماز سیمای دین اسلام است و عکاسان لحظات ارتباط معنوی افراد با خدا را ثبت کرده‌اند. این موضوع گرچه هنر متعهد عکاسان ما را نشان می دهد اما کافی نیست.



او افزود: عکاسان باید خود نیز از این موضوع متاثر باشند تا بتوانند آثاری تاثیرگذارتر خلق کنند. هنر و هنرمند جایگاه والا دارد، اما توجه به این نکته نیز ضروری است که اگر هنر برای هنر شود به جای ترغیب دیگران به صلاح، آنها را به انحراف می‌کشاند.

رسول اولیازاده مدیر خانه عکاسان نیز در این مراسم گفت: دومین جشنواره نماز و شکوفایی به همت ستاد اقامه نماز از ابتدای سال شروع به فعالیت کرد. این جشنواره در سه بخش خلاقه، مستند و آماتور برگزار شد و 470 هنرمند با چهار هزار عکس در این جشنواره حضور یافتند.



او ادامه داد: محمد ستاری، علیرضا کریمی صارمی، امیرعلی جوادیان، افشین شاهوردی و من آثار رسیده را انتخاب و داوری کردیم که بر این اساس 32 قطعه عکس مستند، 25 عکس خلاقه و 25 اثر در بخش آماتور به نمایشگاه را یافت.



اولیازاده افزود: با برپایی این نمایشگاه در فکر برگزاری سومین جشنواره خواهیم بود تا بتوانیم در سومین گام جشنواره را به شکل بین‌المللی برگزار کنیم تا روایت تصویری خوبی از نماز و نیایش برای آیندگان به یادگار بگذاریم.

در ادامه حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری با اشاره به ترویج فرهنگ نماز در جامعه اسلامی گفت: گرچه مدیران فرهنگی دیر متوجه تاثیر هنر در فرهنگ جامعه شده‌اند، اما امروز که به این امر واقف شده‌اند باید به آنها کمک کرد. امیدوارم آثار این جشنواره در قالب کتابی گردآوری شود تا با در اختیار گذاشتن آثار عکاسان به دیگر هنرمندان بتوانیم کار هنری عکاس را به اندیشه بدل کنیم و فرهنگ نماز را گسترش دهیم.

وی افزود: برای برگزاری جشنواره بعدی ما نیاز به مربیان عکاسی داریم تا با فرستادن آنها در مدارس بتوانیم 14 میلیون دانش‌آموز را آموزش دهیم. این امر باعث می شود نوجوانان ما آگاهانه به ثبت لحظات معنوی و روحیات مذهبی جامعه خود بپردازند و آنها را به تصویر بکشند.

مراسم افتتاحیه دومین جشنواره عکس نماز و شکوفایی با اعلام برگزیدگان ادامه یافت. در بخش خلاقه مهدی معصومی گرجی از ساری اول شد و حمیدرضا مجیدی از اراک و فهیمه اکبری از تهران دوم و سوم شدند. در بخش مستند نیز دو برگزیده معرفی شد و محمد خیرخواه و حسن آقامحمدی از تهران اول و دوم شدند. همچنین از 27 هنرمند عکاس نیز تقدیر شد و به آنها هزینه رفت و برگشت به مشهد مقدس اهدا شد.

این مراسم با افتتاح نمایشگاه دومین جشنواره عکس نماز و شکوفایی به پایان رسید. علاقه‌مندان برای بازدید از آثار این جشنواره می‌توانند تا 15 اسفند همه روزه به خیابان حافظ، تقاطع سمیه، حوزه هنری ، نمایشگاه دائمی خانه عکاسان ایران مراجعه کنند.