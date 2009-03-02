حسین صفری کارگردان این پروژه در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در شش قسمت به وقایع کشتار پنجم آذر سال 1357 می‌پردازد. قهرمان داستان یک پرستار زن است و قصه از زبان او روایت می‌شود. از چند روز گذشته پیش تولید را آغاز کردیم و هنوز بازیگران انتخاب نشدند.

وی در ادامه افزود: در مجموع به 70 درصد از مستندات پنجم آذر وفادار هستم. قرار است یک فیلم تلویزیونی هم از قالب این مجموعه در بیاوریم. از عوامل پشت صحنه که قطعی شده‌اند، می‌توانم به احد عاقلی مدیر تصویربرداری و امین کاشرفی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز اشاره کنم.

مستند "حریر فرهنگ" به کارگردانی حسین صفری آماده پخش است. این مستند در 13 قسمت 25 دقیقه‌ای به سفارش مرکز گلستان تهیه شده و به بررسی لباس قبیله‌های مختلف ایران همچون قزاق، ترکمن، قزلباش‌ها، ترک‌ها، بلوچ‌ها و... می‌پردازد.

در این پروژه مجتبی سعیدی به عنوان تصویربردار و عباس بهرامی به عنوان صدابردار همکاری می‌کنند. روستای زیارت در استان گلستان و... لوکیشن‌های این مجموعه مستند است.

