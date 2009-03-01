  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۰۵

رئیسیان در گفتگو با مهر:

حضور نمایندگان اسکار در تهران به رشد سینمای ایران کمک می کند

حضور نمایندگان اسکار در تهران به رشد سینمای ایران کمک می کند

رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران حضور تعدادی از اعضای آکادمی اسکار در ایران را کمک به رشد و اعتلای سینمای ایران دانست.

علیرضا رئیسیان درباره حضور این گروه در ایران به خبرنگار مهر گفت: این اتفاق به خودی خود مسئله‌ای بسیار مهم در بحث رشد سینمای داخلی و ارتباط با مهمترین بخش سینمای دنیاست.

فرهاد توحیدی در کنار فرانک پیرسن و فیل آلدن رابینسن فیلمنامه‌نویسان برنده و نامزد اسکار

او در مورد میزان آشنایی این میهمانان با سینمای ایران گفت: گویا قبل از حضور این افراد در ایران هماهنگی‌هایی شده بود تا آنان تعدادی از فیلم‌های مهم سینمای ایران را ببینند و با آثار کارگردانان صاحبنام آشنا شوند. به همین خاطر گروه حاضر نسبت به فضای سینمای ایران بیگانه نیستند و می‌دانند فضای سینمای ما در چه حال و هوایی است.

رئیس کانون کارگردانان درباره برنامه‌های خانه سینما برای این گروه گفت: خانه سینما برنامه‌هایی خوب و مناسب برای گروه طراحی کرده، اما تصور می‌کنم اگر نشستی مشترک هم برای فیلمبردارها، تدوینگران، آهنگسازان و طراحان صحنه برگزار می‌شد، اتفاقی خوب بود. البته برنامه کنونی هیئت مدیره خانه سینما دارای بهترین بخش‌ها برای تبادل نظرات و اطلاعات است.

رئیسیان همچنین درباره تاثیر حضور این گروه بر داوری‌های جشن خانه سینما گفت: این گروه ملاقاتی با اعضای تدوین اساسنامه جشن خانه سینما دارد تا به این شکل تجربیات خود را با ما در میان بگذارند و تصور می‌کنم این تبادل نظرات مثبت و ثمربخش باشد.

سید گنیس رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی و تعدادی از اعضای آکادمی اسکار برای شرکت در سمینارهای تخصصی در خانه سینما به ایران سفر کرده‌اند.

کد مطلب 841148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها