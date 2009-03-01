آغاز مراسم پایتخت فرهنگی قدس در بحرین

همزمان با آغاز فعالیتهای بهار فرهنگی بحرین، مراسم ویژه قدس؛ پایتخت فرهنگی جهان عرب نیز از امروز یکشنبه برگزار می شود. این برنامه ها از سوی وزارت ارتباطات بحرین، شورای توسعه اقتصای و برخی از مؤسسات فرهنگی تنظیم شده که گامی جهت معرفی جایگاه قدس در اسلام و در میان مسلمانان و تأکید بر هویت اسلامی و تمدنی آن است .

اهانت شبکه صهیونیستی به انبیای الهی محکوم شد

اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی اقدام شبکه صهیونیستی مبنی بر اهانت به حضرت محمد (ص)، پس از اهانت به حضرت مسیح (ع) و حضرت مریم (س) را محکوم و آن را اهانت به احساسات و عقاید مسلمانان خواند و گفت که این اقدام منجر به افزایش نژادپرستی و ایجاد اختلاف و درگیری است. این تعرضات به احساسات بیش از یک میلیارد مسلمان آسیب می زند.

پاپ رسما به اسکاتلند دعوت شد

جیم مورفی وزیر امور خارجه اسکاتلند رسما از پاپ دعوت کرده تا به این کشور سفر کند. مورفی همچنین نامه ای به داونینگ استریت (مقر نخست وزیر بریتانیا) ارسال کرده تا دعوت را نهایی کند و گفت: با نخست وزیر درباره این مسئله صحبت کرده و قرار است پاپ به عنوان بخشی از سفر خود به بریتانیا از اسکاتلند نیز دیدن کند. این سفر در صورت انجام، نخستین سفر پاپی طی 30 سال گذشته خواهد بود.

آمار کاتولیکهای جهان به پاپ بندیکت ارائه شد

واتیکان در آخرین گزارش خود درباره آمار کلیسا اعلام کرده با توجه به رشد جمعیت جهانی که 1/1 درصد بوده است جمعیت این کلیسا نیز 4/1 درصد افزایش یافته و در حال حاضر کاتولیکها 3/17 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند. این گزارش صبح دیروز طی مراسمی در قالب یک کتاب قطور به پاپ بندیکت شانزدهم ارائه شد.

مجمع مطالعات اسلامی الازهر اهانت به حضرت محمد (ص) را محکوم کرد

مجمع مطالعات اسلامی الازهر اهانتهای مکرر به حضرت محمد (ص) را از سوی شبکه تلویزیونی رژیم اشغالگر اسرائیل محکوم کرد و گفت که اهانت به حضرت محمد اهانت به همه مسلمانان است و با صدور بیانیه ای نسبت به افزایش این تعرضات هشدار داد و اعلام کرد که این اقدامات درگیری میان ادیان را افزایش می دهد، پس باید از زبان گفتگو استفاده شود، چرا که این موضوع تأثیر منفی میان پیروان ادیان آسمانی دارد.