ضعیف و ناهماهنگ بودیم / با این تفکر در آسیا به جایی نمی رسیم

مربی تیم هندبال پارس جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل ناکامی این تیم در یازدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا در عربستان گفت: این رقابتها بدلیل برگزاری در شهر جده و نزدیکی به مکه و مدینه با استقبال خوب 16 تیم از کشورهای غرب آسیا و کشورهای مسلمان برگزار شد تا شرایط تیم پارس جنوبی در اولین حضور خود در این مسابقات بسیارسخت شود.

وی در خصوص حضور بازیکنان خارجی در تیم های آسیایی گفت: نزدیکی رقابتهای جهانی با این دیدارها، حضور بازیکنان اروپایی را کمتر کرده بود اما باز هم تیم هایی مانند الاهلی با دو بازیکن درجه یک مصری، النور و السد نیز با بازیکنان تونسی در این رقابتها شرکت کرده بودند.

صادقی درخصوص ناکامی این تیم در راهیابی به جمع هشت تیم برتر، گفت: تیم های حاضر در گروه ما در دور مقدماتی شرایط خوبی داشتند. ما از ابتدا نیز قرعه خود را سخت می دانستیم و همان طور که تصور می کردیم از بین تیم های حاضر در گروه ما یکی به عنوان دوم و یکی در مکان چهارم ایستاد.

وی یکی از عوامل شکست تیم پارس را در حضور بازیکنان ضعیف و ناهماهنگ عنوان کرد و گفت: ما امتیازاتی چون قد بلند، دفاع باز و مناسب با تیم های عربی، بازیکن اروپایی و گلزن خوب نداشتیم.

صادقی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چرا در فاصله چند هفته تا اعزام این تیم از بازیکنان کمکی در ترکیب تیم استفاده شد افزود: اگر قرار بود تیم اصلی خودمان برود شاید نتیجه بدتری می گرفتیم. ما کسانی را به عربستان نبردیم که در لیگ از حضور آنها کمتر استفاده شده بود. تلاش ما در جذب یار کمکی برای کاهش نقاط ضعف تیم بوده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری که چرا از بازیکن سوریه ای خود در این دیدارها استفاده نکرده است، خاطرنشان کرد: ما تکرار مقام دومی خود در لیگ برتر سال 87 را مدیون این بازیکن سوری هستیم اما حضور او در این رقابتها کمک شایانی به ما نمی کرد در عین اینکه وی در این رقابتها همراه با یک تیم از کشور خودش شرکت کرده بود.

مربی تیم هندبال پارس جنوبی با بیان اینکه حضور من به عنوان مربی منوط به نظر مسئولین تیم است، تصریح کرد: ما در مسابقات لیگ ایران شرکت نکرده بودیم بلکه در جام باشگاه های آسیا حضور داشتیم ما سال آینده نیز نماینده ایران هستیم و با این شرایط و تفکر و این بازیکنان به جایی نمی رسیم قطعا برای موفقیت باید بازیکن خارجی را از همان ابتدای سال در اختیار بگیریم.