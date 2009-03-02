باکو ؛ شهر مجسمه ها و آرامگاه بی بی حکیمه

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه امضای توافقنامه همکاری رسانه ای خبرگزاری "مهر" از جمهوری اسلامی ایران و "ترند" جمهوری آذربایجان ، فرصتی مهیا شد تا با آداب و رسوم مردم بیشتر این همسایه شمالی آذربایجان آشنا شویم.

جمهوری آذربایجان که در کناره غربی دریای خزر و به صورت نیم دایره واقع شده است، 86.6 هزار کیلومتر مربع وسعت و 8.7 میلیون نفر جمعیت دارد. از 8.7 میلیون نفر جمعیت آذربایجان، حدود 95 درصد مسلمان هستند که از این تعداد هم ، 60 درصد شیعه می باشند.

شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان که در گذشته از آن به عنوان "بادکوبه" نام برده می شد، هم اکنون به وضوح سیمای بهتری از گذشته یافته است. در همین حال، اقتصاد کشور جمهوری آذربایجان به درآمدهای نفتی وابسته است. این کشور دارای یکی از بزرگترین مناطق نفتی خزر است. ضمن اینکه رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان نیز به دنبال بحران اقتصادی جهانی و تاثیرپذیری از این بحران از 8 به 6 درصد کاهش یافته است.

ارگ باکو و محله شلوار سفیدها

ارگ باکو که از آن به عنوان "ایچری شهر" نام برده می شود، به تدریج در قرن 11 تا 19 میلادی ساخته شده است. در گذشته شهرباکو فقط در قالب "ایچری شهر" خلاصه می شد ولی هم اکنون این شهر گسترده تر از گذشته است. همچنین در گذشته این ارگ فقط یک درب داشت ولی هم اکنون "ایچری شهر" 6 درب ورودی و خروجی دارد.

"ایچری شهر" در گذشته 23 محله داشت که هر کدام از این محله ها، به نامهای خاصی معروف بودند. مثلا محله شلوار سفیدها یکی از این محله ها بود و به دلیل اینکه مردم این محله در چاههای نفت با شلوار سفید فعالیت می کردند، به این نام معروف شدند.

محله فریاد زنها نیز به دلیل فریاد زدن در مراسم عروسی به این نام مشهور بود . در ارگ باکو 2 کاروان سرا، 3 چشمه آب، میدان بازار و قطعه دختر و ... وجود دارد.

قلعه دختر

قلعه دختر یکی از جذاب ترین مکانهای ارگ باکو به شمار می رود؛ قلعه ای که در زمان زرتشتی ها ساخته شده و محلی برای دفاع از شهربوده است. این قلعه 29.5 متر طول، 16 متر عرض، و 6 طبقه دارد که در دو محدوده زمانی قرن 5 و 6 میلادی ( آغاز ساخت مرحله اول) و قرن 12 ( مرحله دوم ) ساخته شده است.

معماری بخش دوم قلعه دختر را "مسعود بن داوود" انجام داده است. چرا این قلعه به نام قلعه دختر معروف است؟ در پاسخ به این پرسش چندین روایت وجود دارد. یک روایت این است که به دلیل اینکه دشمنان نتوانستند در دوره های مختلف آن را تصرف کنند، به نام قلعه دختر معروف شده است.

روایت دیگر اینکه در آن زمان شاهزاده دختر عاشقی بوده است که به دلیل نرسیدن به عشق خود، از بالای قلعه خود را به پایین پرتاب کرده است و بعد از آن، این قلعه را به نام قلعه دختر می شناسند. البته مردم باکو گزینه اول را محتمل تر از گزینه دوم می دانند.

از بالای این قلعه می توان آنچه که بر شهر باکو می گذرد، مشاهده کرد و انصافا بازدید از این قلعه بسیار جذاب است.

بازسازی ارگ باکو

در حال حاضر بازسازی ارگ باکو دو تا سه سالی است که آغاز شده است؛ داخل محوطه ها و نصب داربستها نیز این موضوع را تائید می کند، ضمن اینکه گفته می شود مردم باکو از ساخت و سازها در داخل این ارگ به خصوص ساخت هتل راضی نیستند.

از دیگر نکات قابل توجه اینکه هر ساله در مقابل درب اصلی ارگ باکو جشنهایی برگزار می شود که از جمله این جشنها، می توان به جشن سخنرانی رئیس جمهور و پخش شیرینی و پخت و پز کباب در این محل بویژه در هنگام نوروز اشاره کرد.

همچنین در گذشته دعواها و مباحثات نیز در داخل ارگ انجام نمی شد و این کار بیشتر در بیرون "ایچری شهر" صورت می گرفت.

باکو ، شهری درحال توسعه

شهر باکو بسیار پاکیزه و تمیز به نظر می رسد و در جای جای آن بازسازی و توسعه این شهر احساس می شود. فرودگاه باکو در 35 تا 40 کیلومتری این شهر واقع شده است. از فرودگاه باکو تا داخل شهر دو اتوبان به نامهای "حیدر علی اف" و " رئیس جمهور" وجود دارد که از اتوبان اولی جاده های فرعی زیادی دارد و عموم مردم از این اتوبان استفاده می کنند.

اتوبان دیگر، اتوبان بتونی رئیس جمهور است که از کاخ ریاست جمهوری تا فرودگاه امتداد دارد. البته مردم عادی نیز از این اتوبان می توانند استفاده کنند. طول این اتوبان که توسط آلمانها ظرف مدت 2 سال ساخته شده است، بیش از 60 کیلومتر است و تنها یک جاده فرعی دارد.

در همین حال، نماهای بیرونی ساختماهای شهر باکو نیز توسط شهرداری در حال ترمیم است و تیرهای برق این شهر نیز به شکل جالبی طراحی شده است. اکثر ساختمانهای واقع شده در باکو با معماری آلمانی در سالیان دهه 50 توسط اسیران آلمانی ساخته شده که نماهای بیرونی آن کاملا بازگوکننده دوران گذشته و سنتی است.

البته ساخت و سازهای جدیدی نیز در دو تا سه سال اخیر در شهر باکو آغاز شده که به گفته مردم این شهر، نماهای تاریخی باکو را تحت تاثیر قرار داده است.

برخلاف ایران که شهردار تهران توسط شورای شهر و به نوعی مردم تعیین می شود ، در باکو شهردار این شهر با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس کل بانک مرکزی نیز پس از معرفی رئیس جمهور و تایید مجلس انتخاب می شود.

در بازسازی دولت تسهیلات خوبی به شهروندان ارائه می کند تا آنان نیز به بازسازی و ترمیم ساختمانهای خود ترغیب شوند. منظره شهر باکو در شب به لحاظ استفاده فراوان از نور دارای جذابیت خاصی است.

دیگر آنکه مردم باکو غذاهای خاصی مخصوص این شهر دارند که با طعم ما ایرانیان سازگار است . برخلاف کشورهای آسیای جنوبی شرقی. همچنین مردم باکو ترجیح می دهند به جای استفاده از قند، از مربا در مصرف چای استفاده کنند. البته قند در مراکز سنتی شهر وجود دارد ولی کسی از آن استفاده نمی کند.

مراکز دولتی در باکو

تمام سازمانها و دستگاههای دولتی جمهوری آذربایجان در شهرباکو واقع شده و طرحی نیز در دست بررسی است که در صورت تصویب، بخشی از این سازمانها و دستگاهها به شهر گنجه پایتخت قدیمی جمهوری آذربایجان منتقل خواهند شد. ساختمان حکمت نام ساختمانی است که چندین وزارتخانه در آن قرار دارد و تقریبا اکثر وزارتخانه ها در نزدیکی یکدیگر واقع شده اند.

برخلاف ایران، جمهوری آذربایجان وزارت حوادث غیرمترقبه دارد. ضمن اینکه کاخ ریاست جمهوری این کشور درست در مرکز شهر باکو واقع شده است.

پارلمان جمهوری آذربایجان نیز روبروی میدان شهدای شهر باکو ( قربانیان 20 ژانویه 1990 ) قرار دارد. ساختمان جدید مجلس جمهوری آذربایجان نیز در نزدیکی ساختمان فعلی پارلمان این کشور در حال ساخت است. در کنار میدان شهدا و بندر باکو، پارک ملی این شهر به شکل زیبایی قرار گرفته است و مردم شهر باکو به این پارک "باغ اوسته باغی"می گویند. البته توسعه این پارک در کنار این بندر نیز ادامه دارد.

همچنین دولت جمهوری آذربایجان دستور خروج کارخانه ها از کنار بندر باکو را نیز صادر کرده است.

ساختمان زین العابدین تقی اف که در گذشته از سرمایه داران و خیرین مدرسه ساز در شهر باکوبود، میدان نظامی گنجوی، باغ فواره، محل استقرار فرمانداری، دانشگاه غرب به عنوان اولین دانشگاه تاسیس شده در شهر باکو پس از استقلال ، میدان نریمان، مرکز آکادمی علمی جمهوری آذربایجان از جمله دیگر مکانهایی بودند که در شهر باکو با آنها آشنا شدیم.

باکو شهر مجسمه ها

در شهر باکو مجسمه های زیادی از شخصیتهای مختلف این کشور ساخته شده است که برخیها، از این شهر به عنوان شهر مجسمه ها یاد می کنند.

موزه تاریخی شهر باکو نیز که در مرکز شهر واقع شده است ، از جذابیتهای خاصی برخوردار است.

همچنین استادیوم ورزشی شهر باکو به نام یک کمک داور فوتبال (بایرام اف) است. چرا این استادیوم به نام "بایرم اف" نامگذاری شده است؟

مردم شهر باکو در پاسخ به این پرسش می گویند که در گذشته این کمک داور فوتبال در بازی حساس آلمان - انگلیس در یک صحنه مشکوک، پرچم خود را به نحوی بالا برده که در نهایت این اقدام درست کمک داور، نتیجه بازی را به سود بریتانیا رقم زده است. برهمین اساس، استادیوم ورزشی این کشور به نام این کمک داور فوتبال نامگذاری شده است تا هیچ گاه نام "بایرام اف" از ذهن ها پاک نشود.

قیمت کالاها در باکو بسیار گران

قیمت کالا و محصولات مصرفی در بخش مرکز شهر باکو بسیار گران و در برخی کالاها قیمت آنها با برخی کشورهای اروپایی برابری می کند. برهمین اساس، اکثر مردم برای خرید، بیشتر به "شهر بازاری"، "الیت" و "ایرپورت بازاری" مراجعه می کنند.

ایرپورت بازاری که در نزدیکی فرودگاه شهر باکو قرار گرفته است، نسخه بسیار کوچکی از بازار قدیمی تهران است که همه چیز در آنجا پیدا می شود. گفته می شود در پی ساخت بازارچه هایی در ورودی شهر باکو، این بازار نیز به زودی بسته خواهد شد.

کرایه تاکسی نیز در شهر باکو در نوع خود بالا است، ضمن اینکه بنزین و گازوئیل در این شهر به ترتیب با قیمت 600 و 550 تومان فروخته می شود.

زیارتگاه بی بی حکیمه

زیارتگاه و مسجد "بی بی حکیمه" یا "بی بی هیبت" که در زمان تسلط روسیه بر جمهوری آذربایجان تخریب شده بود ، به دستور مرحوم حیدر علی اف رئیس جمهور سابق و سپس الهام علی اف رئیس جمهور فعلی جمهوری آذربایجان تجدید بنا شد و توسعه یافت.

این زیارتگاه دقیقا در منطقه شیخ اف و در بخش جنوبی شهر باکو و در جاده بزرگ آستارا- باکو قرار دارد. بنا به برخی اسناد و روایت های محلی "بی بی حکیمه" خواهر امام رضا (ع) بوده است.

این مسجد سه ضلعی است . روایتهای محلی حاکی از آن است که دختر امام رضا(ع) برای تبلیغ دین اسلام در قرن هفتم به باکو آمدند. نقشه و نگار مناره و زریح توسط ایرانیها صورت گرفته است. روایت است که در این زیارتگاه "بی بی حکیمه" و سه نوه امام موسی کاظم(ع) دفن شده اند. همچنین آنهایی که عاشق اهل بیت هستند، دائما به این محل برای زیارت می آیند.

محل استقرار سفارت ایران در جمهوری آذربایجان

سفارت ایران در جمهوری آذربایجان در مرکز باکو( ایچری شهر)، در نزدیکی فرمانداری و 200 متری ریاست جمهوری آذربایجان و در تقاطع یکی از خیابانهای معروف باکو به نام خیابان استقلالیت با کوچه "داراف" قرار دارد. ناصر حمیدی زارع سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو است.

در پایان باید اشاره کرد که در فرودگاه بین المللی شهر باکو نمازخانه وجود ندارد و به نظر می رسد دولت جمهوری آذربایجان که 95 درصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند ، در این زمینه غفلت بزرگی کرده است.

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گزارش از مجتبی قمری وفا