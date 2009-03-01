چهاردهمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک راس ساعت 6 صبح روز گذشته و با حضور محمد علی آبادی و بهرام افشارزاده رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک، مهدی قدمی، محمود مشحون، محمود خسروی وفا، علی کفاشیان، کرباسیان، خانم شهریان، مهدی هاشمی و شاهرخ شهنازی در محل دفتر رئیس کمیته برگزار شد که طی آن حاضرین به بحث و بررسی در خصوص فعال سازی کمیسیون‌های غیر فعال، آغاز به کار کمیته تدارکاتی و بودجه سال آینده کمیته پرداختند.

در ابتدای این نشست، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک گزارشی را از فعالیت کمیسیون‌های فعال ارائه داد و اعلام کرد که کمیسیون‌های ورزش و زنان، مدیریت و برنامه‌ریزی، حقوق ورزشی، منابع مالی و انسانی جزو منظم‌ترین کمیته‌ها هستند که جلسات هفتگی و فعالیت خود را به صورت برنامه ریزی شده پیگیری می کنند.

در ادامه جلسه علی آبادی تاکید کرد تا روسای کمیسیون‌های غیر فعال نیز هر چه سریع‌تر اعضای خود را معرفی کرده و با توجه به حساسیت کار و زمان موجود، فعالیت منظم و مثمرثمر خود را آغاز کنند.

ضمنا با توجه به اینکه کمیسیون محیط زیست یکی از کمیسیون‌های مورد نظر و تایید کمیته بین المللی المپیک به شمار می آید و ریاست آن هنوز مشخص نشده مقرر شد تا با ارائه نامه‌ای به خانم دکتر جوادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست نسبت به معرفی فردی فعال برای آغاز به کار این کمیسیون اقدام شود.

ارائه گزارش از نحوه و چگونگی برنامه‌ریزی کمیته تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک بخش دیگری از این نشست بود که در این رابطه نیز مقرر شد تا برای جلسه آینده اسامی تمامی کمیته‌ها و اعضای آن با نظر و تایید اعضای هیئت اجرایی مشخص شده و این کمیته نیز فعالیت خود را از 20 اسفندماه آغاز کند.

موضوع پایانی این نشست نیز بررسی بودجه سال آینده بود که در این خصوص قرار شد با توجه به حجم کار و فعالیت کمیته ملی المپیک در سال 88 اعضای هیئت اجرایی طی نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی تقاضای حمایت مالی بیشتر و متناسب با حجم فعالیت‌ها کنند.