اولین اتاقک فضایی چین در سال آینده به فضا خواهد رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته مقامات سازمان فضایی چین برنامه پرتاب تیانگونگ 1 در اواخر سال 2010 بوده و در این سال توسط فضاپیمای شنژو 8 به فضا پرتاب خواهد شد. این اتاقک به منظور ایجاد فضایی امن برای فضانوردان چینی طراحی شده است تا بتوانند در آن زندگی کرده و تحقیقات خود را در شرایط خلا انجام دهند.

وزن تیانگونگ 8.5 تن بوده و توانایی عملیات اتوماتیک را نیز خواهد داشت که این امر می تواند در ساخت ایستگاه فضایی بسیار حیاتی باشد. مقامات فضایی چینی از گذشته اعلام کرده بودند چین قصد قرار دادن چندین اتاقک فضایی مشابه تیانگونگ را در فضا دارد تا با اتصال آنها به یکدیگر یک شبه ایستگاه فضایی را احداث کند.

تاکنون نوع کاربرد قطعی تیانگونگ مشخص نشده و چینی ها اعلام نکرده اند که آیا این اتاقک بلافاصله مورد استفاده فضانوردان چینی قرار خواهد گرفت و یا تنها به منظور آزمایش به فضا ارسال خواهد شد.

چین در سال 2003 و با ارسال یک فضانورد به فضا با استفاده از فضاپیمای شنژو 5 عنوان سومین کشوری که توانایی ارسال فضانورد به خارج از مدار زمین داشته است را به خود اختصاص داد. همچنین اولین راهپیمایی فضایی توسط چینی ها در سال گذشته شکل گرفت.

قسمتهای متعددی از اتاقک تیانگونگ در سال جاری تکمیل شده و راکت پرتاب آن نیز آماده سازی خواهد شد. پس از انجام گیری پرواز شنژو 8 چین قصد دارد با تولید انبوه این فضاپیما تجهیزات کافی را برای حمل و نقل فضانوردان به ایستگاه فضایی فراهم آورد.

بر اساس گزارش شینهوا، ایستگاه بین المللی فضایی نیز حیات خود را از پرتاب اتاقکی ساخته کشور روسیه و در تاریخ 20 نوامبر 1998 آغاز کرده است. این ایستگاه در فاصله 350 کیلومتری از سطح زمین در حال پرواز بوده و در حال حاضر سه فضانورد در آن سکونت دارند.