به گزارش خبرنگار مهر، توران میرهادی در مراسم بزرگداشتی که عصر دیروز در مرکز علوم و فنون ستاره‌شناسی برگزار شده بود گفت: مسئله‌ای که در ذهن من به شدت مطرح است این است که آیا فرزندان ما به خاطر کاری که با طبیعت می‌کنیم ما را خواهند بخشید؟

میرهادی با بیان اینکه نباید طبیعت را خراب کنیم گفت: دانشمندان باید در جهت حفظ زمین و سلامت انسانها و استفاده از نعمات خداوندی تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: سرزمین سرسبز و پرثروتی در اختیار ما ایرانیان گذاشته شده است که باید آن برای نسلهای آینده حفظ کنیم.



تدوین فرهنگنامه کودکان و نوجوان محصول پیروزی انقلاب است



در ادامه برنامه توران میرهادی داشتن فرهنگنامه را از نیازهای اساسی کودکان و نوجوانان ایرانی خواند و چگونگی تدوین این فرهنگنامه را شرح داد.

وی گفت: زمستان سال 1342 نخستین همایش ادبیات کودکان در مدرسه نوربخش سابق برگزار شد و پیشنهاد به وجود آمدن فرهنگنامه توسط استادان دانشگاه و نویسندگان در همان همایش مطرح شد اما متاسفانه از طرف سازمان یا موسسه‌ای حمایت نشدیم تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی که خودمان در شورا این کار را آغاز کردیم.

میرهادی ادامه داد: پس از خرید خانه شورا و تاسیس کتابخانه تحقیقاتی، هیئت مدیره شورا 5 نفر را مامور آغاز کار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان کرد و کار فرهنگنامه آغاز شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 250 نفر کار فرهنگنامه را پیش می‌برند گفت: خدا را شاکرم که تا به حال توانسته‌ایم 11 جلد از این فرهنگنامه را منتشر کنیم.

این پژوهشگر افزود: در حال حاضر جلد دوازدهم فرهنگنامه در در دست چاپ است و 4 جلد دیگر را هم در دست تالیف داریم.

مدیریت " شورای کتاب کودک" مشورتی است

میرهادی با بیان اینکه مدیریت در شورای کتاب کودک مشورتی است گفت: در شورا کسی رئیس نیست و هیچکس حرف آخر را نمی‌زند بلکه حرف آخر را صحیح بودن یک موضوع می‌زند.

وی ادمه داد: حتی در شورا برای اینکه به درستی مطالبی که استفاده می‌کنیم پی ببریم از نظرات کودکان و نوجوانان هم استفاده می‌کنیم و شورای مشورتی کودکان فرهنگنامه از روز نخست کار با ما همکاری کرده است.

این نویسنده افزود: کودکان و نوجوانان ایرانی با ما همیاری می‌کنند تا بتوانیم منطبق با نیازهای آنان مقالات فرهنگنامه را تنظیم کنیم. در حال حاضر هم ریاضیات و زمان، 2 مقاله بزرگ هستند که این بچه‌ها در حال انجام دادنش هستند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموز دوره رضاشاه است گفت: در دورانی که من به مدرسه می‌رفتم ایران هویت خود را فراموش کرده بود و همه چیز از خارج وارد ایران می شد و ما چیزی به نام فرهنگ و تاریخ ایرانی را نشناختیم.

میرهادی در پایان خاطرنشان کرد: من و دیگر دوستان همدوره‌ای سالهاست تلاش می‌کنیم تا این خلا را برطرف کنیم و سرزمین خودمان را بشناسیم و نگذاریم که کودکان ایرانی به سرنوشت ما دچار شوند.