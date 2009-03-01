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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

حسینی به مهر خبر داد:

ارائه تسهیلات ویژه به ایثارگران در دوره های فراگیر پیام نور

ارائه تسهیلات ویژه به ایثارگران در دوره های فراگیر پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: نحوه ارائه تسهیلات به ایثارگران در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور با ضریبی متفاوت از دانشگاههای دیگر محاسبه می شود.

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به این که در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور سقفی برای پذیرش داوطلبان وجود ندارد سهمیه ویژه ای نیز برای داوطلبان ایثارگر در نظر گرفته نشده است.

وی خاطر نشان کرد: البته تسهیلات ویژه ای برای داوطلبان ایثارگر در نظر گرفته است. قائل شدن ضریب خاص در معدل کل این افراد که در کارشناسی باید 12 و در کارشناسی ارشد 14 باشد از جمله تسهیلاتی است که برای این افراد در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: داوطلبان ایثارگر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی 90 درصد معدل کل و در مقطع کارشناسی ارشد 80 درصد معدل کل را کسب کنند با تسهیلاتی که دانشگاه پیام نور در نظر گرفته است می توانند وارد دوره های فراگیر این دانشگاه شوند.

کد مطلب 841169

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