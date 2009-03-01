ارائه تسهیلات ویژه به ایثارگران در دوره های فراگیر پیام نور

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به این که در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور سقفی برای پذیرش داوطلبان وجود ندارد سهمیه ویژه ای نیز برای داوطلبان ایثارگر در نظر گرفته نشده است.
وی خاطر نشان کرد: البته تسهیلات ویژه ای برای داوطلبان ایثارگر در نظر گرفته است. قائل شدن ضریب خاص در معدل کل این افراد که در کارشناسی باید 12 و در کارشناسی ارشد 14 باشد از جمله تسهیلاتی است که برای این افراد در نظر گرفته شده است.
رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: داوطلبان ایثارگر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی 90 درصد معدل کل و در مقطع کارشناسی ارشد 80 درصد معدل کل را کسب کنند با تسهیلاتی که دانشگاه پیام نور در نظر گرفته است می توانند وارد دوره های فراگیر این دانشگاه شوند.
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