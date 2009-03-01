حمایت از مقاومت بهترین راه احقاق حقوق ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه ( سانا ) ، سید حسن نصرالله در سخنانی که "طراد حماده" وزیر سابق دولت لبنان به نمایندگی از وی قرائت کرد، بر تعهد مقاومت لبنان به دفاع از حقوق ملت فلسطین تاکید کرد.

در مراسمی که جبهه دموکرات برای آزادی فلسطین برگزار کرد، همچنین سید حسن نصرالله تصریح کرد : مسئله فلسطین به عنوان مسئله مورد اهتمام و توجه همه انسان های شریف دنیا باقی خواهد ماند.

دبیرکل حزب الله لبنان همچنین دراین سخنان افزود : حمایت و پشتیبانی از مبارزه ملت فلسطین و مقاومت آن یکی از کوتاهترین راه ها برای بازپس گیری حقوق ملی ( فلسطینی ) است.

سید حسن نصرالله در این سخنان خاطر نشان کرد : به قدرت رسیدن احزاب راستگرای تندرو در رژیم صهیونیستی تنها بر پافشاری و تعهد ما در دفاع از حق و حقوق ملتمان افزود.