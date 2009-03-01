"آشفتگی" مقدم مقابل دوربین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری "آشفتگی" در لوکیشنی در ولنجک شروع شده و تا امروز روناک یونسی و صبا کمالی مقابل دوربین رفته‌اند. آتیلا پسیانی، پوریا پورسرخ، شهرام عبدلی، مریم سلطانی، نفیسه روشن، لیندا کیانی، اسماعیل سلطانیان و آرش مجیدی تعدادی از بازیگران این مجموعه 52 قسمتی هستند.

فیلمنامه "آشفتگی" را سعید نعمت‌الله نوشته و داستان درباره زنی به نام خجسته (یونسی) است که برای پیدا کردن همسرش به تهران می‌آید اما گرفتار ماجراهایی می‌شود. این مجموعه تابستان 88 از شبکه سه پخش می‌شود و دومین کار روتین مقدم پس از "نرگس" است. هر بخش "آشفتگی" 30 دقیقه است.

سایر عوامل عبارتند از تصویربردار: امیر معقولی، طراح صحنه و لباس: فرهاد عزیزی، صدابردار: فرشید احمدی، چهره‌پرداز: حسین صالحیان، مشاور فیلمنامه: محمدرضا شجاعی، مشاور کارگردان: الهام غفوری، روابط عمومی: محمدرضا داودی، عکاس: مهدی حیدری، مدیر تولید: سیدحسین یعقوبی، دستیار کارگردان: افشین سنگچاپ و تهیه کننده: محمدرضا شفیعی.

مقدم مجموعه‌های "پیامک از دیار باقی"، "پرواز در حباب"، "دریایی‌ها"، "اغما"، "ریحانه"، "عروج" و"روز حسرت" را کارگردانی کرده است.