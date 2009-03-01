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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

"آشفتگی" مقدم مقابل دوربین رفت

"آشفتگی" مقدم مقابل دوربین رفت

سیروس مقدم چهارشنبه گذشته تصویربرداری دومین مجموعه تلویزیونی شبانه خود را در تهران آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری "آشفتگی" در لوکیشنی در ولنجک شروع شده و تا امروز روناک یونسی و صبا کمالی مقابل دوربین رفته‌اند. آتیلا پسیانی، پوریا پورسرخ، شهرام عبدلی، مریم سلطانی، نفیسه روشن، لیندا کیانی، اسماعیل سلطانیان و آرش مجیدی تعدادی از بازیگران این مجموعه 52 قسمتی هستند.

فیلمنامه "آشفتگی" را سعید نعمت‌الله نوشته و داستان درباره زنی به نام خجسته (یونسی) است که برای پیدا کردن همسرش به تهران می‌آید اما گرفتار ماجراهایی می‌شود. این مجموعه تابستان 88 از شبکه سه پخش می‌شود و دومین کار روتین مقدم پس از "نرگس" است. هر بخش "آشفتگی" 30 دقیقه است.

سایر عوامل عبارتند از تصویربردار: امیر معقولی، طراح صحنه و لباس: فرهاد عزیزی، صدابردار: فرشید احمدی، چهره‌پرداز: حسین صالحیان، مشاور فیلمنامه: محمدرضا شجاعی، مشاور کارگردان: الهام غفوری، روابط عمومی: محمدرضا داودی، عکاس: مهدی حیدری، مدیر تولید: سیدحسین یعقوبی، دستیار کارگردان: افشین سنگچاپ و تهیه کننده: محمدرضا شفیعی.

مقدم مجموعه‌های "پیامک از دیار باقی"، "پرواز در حباب"، "دریایی‌ها"، "اغما"، "ریحانه"، "عروج" و"روز حسرت" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 841173

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