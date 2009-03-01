بررسی لایحه حمایت از مشاغل خانگی در دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهرمی در جشنواره کارآفرینان برتر و امدادگران پرتلاش که صبح امروز در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد گفت: کمیته امداد یکی از نهادهای برجسته و ارزشمند جمهوری اسلامی است که به فرمان حضرت امام (ره) برای امداد خانواده های محروم و مستضعف تشکیل شده است.

وی ادامه داد: بنا بر مشاهدات نزدیکی که از کمیته امداد بنا بر مسئولیت خود داشته ام، می توانم بگویم بسیاری از تحصیل کرده ها و کار فرمایان برجسته بدون حمایت کمیته امداد نمی توانستند در حال حاضر به این اندازه کار خود را پیش ببرند.

به گفته جهرمی کمیته امداد در بحث اشتغال و توانمند سازی نیرو یکی از ارگانهای مهم و ارزشمند کشور است.

وزیر کار خاطرنشان کرد: وظایف هر دولت و جامعه ای حمایت از سرمایه های انسانی است و حمایت تنها پرداختن مبالغ و کمکهای مالی نیست. کمک زمانی تجلی پیدا می کند که منابع انسانی توانمند و روی پای خودشان بایستند که هدف کمیته امداد نیز همین توانمند سازی است.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد در بخش اشتغال الگوی بسیار خوبی در بین کشورهای دیگر بوده است گفت: بهترین اقدام این است که توانمند سازی را از ابتدا تا زمان خودکفایی ادامه دهند.زمانی که یک کسب و کار راه اندازی شود سال اول و دوم نیاز به حمایت دارد که ادامه حیات آن نیز محتاج به حمایتهای دائم است.

جهرمی گفت: حسن کار کمیته امداد این است که تمامی حمایتها تا زمان پایان کار ادامه دارد و کسب و کار برای گسترش نیاز به توسعه دارد.

وزیر کار با اشاره به اینکه تا زمانی که زنجیره تولید سامان نیابد پایداری درستی صورت نمی گیرد گفت: باید ظرف مدت 5 تا 10 سال آینده 400 هزار واحد به حدود 4 تا 5 میلیون نفر جمعیت شاغل برسد.

وی با اشاره به اینکه در اصل 43 قانون اساسی دولت موظف توانمند سازی افراد مستعد است گفت: در اوایل مسئولیت خود در وزارت کار نزدیک به 3 میلیون نفر بیکار وجود داشت که بر اساس آخرین آمار در حال حاضر 2 میلیون و 250 هزار نفر وجود دارند.

جهرمی تصریح کرد: زمانی که در بخش تامین اجتماعی بیمه ها را بررسی می کنیم ظرف سه سال گذشته علی رغم اینکه 30 درصد مجموعه بخشهای فعال در تامین اجتماعی حضور داشته اند، حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر نیز از طرف بیمه های اجباری اضافه شده اند.

وزیر کار در جمع خبرنگاران درباره وضعیت پرونده های ارجاع به بانکهای عامل که نتیجه ای ندارد گفت: این نگاه نباید مطلق باشد چون بخشی از این پرونده ها به نتیجه رسیده است و بخشی هنوز نتوانسته اند تسهیلات دریافت کنند که مشکل آن در بحث سیاستهای پولی بانکهاست.

وی درباره رویکرد وزارت کار در دهه چهارم در سال آینده گفت: وزارت کار برنامه خود را با 14 استراتژی و برنامه های عملیاتی شروع کرده که با بازنگری سالانه این برنامه ها موفق بوده است.

جهرمی با اشاره به اهمیت موضوع بیکاری گفت: ایجاد فرصتهای شغلی با توجه به اصل 44 با حمایت از بخشهای تعاونی و خصوصی صورت می گیرد.

به گفته وزیر کار یکی از حمایتهای وزارت کار ایجاد آموزشهای فنی و حرفه ای و تلاش در جهت کاهش سود تسهیلات بانکها با پرداخت یارانه ها است.