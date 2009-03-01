نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور کالاها و خدمات در کرمانشاه الزامی شد

هاشم پیراینده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن سال نو و افزایش تقاضای عمومی جهت کالا و خدمات به مناسبت خریدهای نوروزی و همچنین انجام سفرهای زیارتی و سیاحتی و با توجه به ضرورت شناسایی نیازهای بازار داخلی و تنظیم بازار کالا و خدمات ویژه این ایام و تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و برخورد با تخلفات احتمالی، طرح نظارتی ویژه نوروزی در کرمانشاه به اجرا در آمد.

وی افزود: به منظور طرح تشدید بازرسی و تسریع در رسیدگی به تخلفات طرح نظارتی ویژه نوروز 88 در دو مرحله مقدماتی از اول جاری تا دهم اسفندماه جاری شامل محورهای عمومی طرح های نظارتی از جمله تبلیغات، اطلاع رسانی، هماهنگی و برگزاری جلسات با دستگاههای ذیربط انجام شد و از امروز تا 15فروردین سال 88 مرحله اجرایی آن عملیاتی می شود.

پیراینده تصریح کرد: عرضه فعالیت این سازمان در اجرای این طرح در دو بخش کالایی شامل البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواروبار و شیرینی، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، قند و شکر، روغن نباتی، برنج ، انبار و سردخانه ها، میادین میوه و تره بار نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و ... و خدماتی شامل شرکتهای مسافربری، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذا خوری، رستوران های بین شهری است.

وی با اشاره به موارد مهم نظارتی توسط این سازمان گفت: نظارت ویژه بر تأمین و توزیع و قیمت میوه و مرکبات به خصوص سیب، پرتقال و نارنگی، نظارت ویژه بر رعایت نصب بر چسب قیمت و صدور فاکتور برای کالاها و خدمات ارائه شده به مردم، نظارت بر رعایت نصب بر چسب قیمت و صدور فاکتور از سوی واحدهای صنفی برگزار کننده حراج مطابق با آئین نامه اجرائی ماده 87 قانون نظام صنفی از جمله موارد مهم نظارتی توسط سازمان بازرگانی استان است.

معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: با توجه به گستردگی کار از کلیه همشهریان عزیز تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و گرانفروشی موارد را با شماره تلفن 124 اطلاع دهند تا به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.