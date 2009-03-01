امضای یادداشت تفاهم همکاری های آموزشی بین ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، در ملاقات مزبور که در محل وزارت امور خارجه کشورمان انجام شد، طرفین با اظهار خرسندی از توسعه همکاری های آموزشی، توافق وزارتخانه های خارجه دو کشور را دریچه جدیدی بر همکاری های دو کشور ارزیابی کردند.

طرفین با امضای یادداشت تفاهم همکاری های آموزشی نسبت به برگزاری متقابل دوره های آموزشی کوتاه مدت برای دیپلمات های دو کشور، تبادل متقابل بورسیه های تحصیلی در سطح کارشناسی ارشد، تبادل استاد، برگزاری دوره های متقابل آموزشی زبان فارسی و عربی برای دیپلمات ها، برگزاری سالانه میزگردهای بررسی روابط فی ما بین دو کشور و تحولات مهم منطقه ای و بین المللی، توافق نمودند.