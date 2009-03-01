ایران برای معرفی اسرائیل به عنوان رژیم نژاد پرست تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر، درمتن نامه دانشجویان بسیجی آمده است:به استحضار می رساند قطعنامه شماره 3379 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان محو تمامی اشکال تبعیض نژادی که طی آن صهیونیسم به عنوان یکی از اشکال نژاد پرستی و تبعیض نژادی، در تاریخ 10 نوامبر 1975 شناخته شد، به علت کارشکنی دولت استکباری آمریکا در سال 1991، به دست فراموشی سپرده شد.

نظر به تحولات اخیر در جهان بالاخص جهان اسلام و پیروزی دلیر مردان شجاع و مومن فلسطین در مقابل رژیم اشغالگر قدس طی جنگ 22 روزه که دومین پیروزی مقاومت اسلامی در دو سال گذشته است فضای عمومی جهان علیه اشغالگران صهیونیستی و حامیان آنها از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، اروپا، مصر، عربستان و اردن می باشد.

این جنگ بیش از پیش موجب بیداری ملت های آزاده جهان شده است لذا با توجه به بی کفایتی شورای امنیت سازمان ملل متحد به جهت وجود حق وتو برای استکبار، مجمع عمومی سازمان ملل می تواند بستر مناسبی برای احیاء مجدد این قطعنامه باشد.

هر چند قطعنامه مصوب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد الزام آور نیست اما تصویب چنین قطعنامه ای می تواند مقدمه محکومیت های دیگر رژیم منحوس و خونخوار صهیونیستی باشد.

لذا با توجه به بستر مناسب در میان کشورهای غیر متعهد و کنفرانس کشورهای اسلامی، خواهشمند است جهت ارائه مجدد این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق این مجامع مبنی بر تعیین رژیم غاصب اسرائیل به عنوان شکلی از تروریسم دولتی و نژاد پرستی و تبعیض نژادی، اقدامات لازم را مبذول فرمایید.