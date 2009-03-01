حضور خارجیها لیگ برتر شطرنج بانوان را رقابتی کرد

سهیلا قاسمی در حاشیه برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج بانوان جام فجر در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری گفت: امسال چهار بازیکن برتر خارجی از کشورهای گرجستان و ارمنستان که از بازیکنان صاحب نام در این رشته ورزشی هستند در تیمهای لیگ برتری ایران حضور داشتند.

وی حضور بازیکنان استاد بزرگ و بین المللی در لیگ برتر شطرنج بانوان ایران را باعث ایجاد انگیزه و رقابت در میان شطرنج بازان داخلی عنوان کرد.

نایب رئیس فدراسیون شطرنج در امور بانوان به پایان یافتن رقابتهای این فصل لیگ برتر شطرنج بانوان کشور در روزهای گذشته اشاره و تصریح کرد: در این رقابتها تیم پتروشیمی بندر امام قهرمان شد و تیمهای بیات بتن گیلان و راه آهن و دانشگاه آزاد به ترتیب دوم و چهارم شدند.

قاسمی افزود: رقابتهای نیم فصل لیگ برتر شطرنج بانوان کشور با حضور 10 تیم و در سطح بالایی برگزار شد.

وی همچنین از افزایش تعداد تیمهای لیگ برتری در فصل آینده به 12 تیم خبر داد و خاطرنشان کرد: دو تیم اول و دوم رقابتهای لیگ دسته یک که تا چند روز آینده مشخص خواهد شد به رقابتهای لیگ برتر شطرنج بانوان در فصل آینده صعود خواهند کرد.