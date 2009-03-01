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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۵۸

حضور خارجیها لیگ برتر شطرنج بانوان را رقابتی کرد

حضور خارجیها لیگ برتر شطرنج بانوان را رقابتی کرد

ساری - خبرگزاری مهر: نایب رئیس فدراسیون شطرنج در امور بانوان گفت: حضور خارجی ها در لیگ برتر امسال شطرنج بانوان باعث رقابتی تر شدن این مسابقات شده است.

سهیلا قاسمی در حاشیه برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج بانوان جام فجر در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری گفت: امسال چهار بازیکن برتر خارجی از کشورهای گرجستان و ارمنستان که از بازیکنان صاحب نام در این رشته ورزشی هستند در تیمهای لیگ برتری ایران حضور داشتند.

وی حضور بازیکنان استاد بزرگ و بین المللی در لیگ برتر شطرنج بانوان ایران را باعث ایجاد انگیزه و رقابت در میان شطرنج بازان داخلی عنوان کرد.

نایب رئیس فدراسیون شطرنج در امور بانوان به پایان یافتن رقابتهای این فصل لیگ برتر شطرنج بانوان کشور در روزهای گذشته اشاره و تصریح کرد: در این رقابتها تیم پتروشیمی بندر امام قهرمان شد و تیمهای بیات بتن گیلان و راه آهن و دانشگاه آزاد به ترتیب دوم و چهارم شدند.

قاسمی افزود: رقابتهای نیم فصل لیگ برتر شطرنج بانوان کشور با حضور 10 تیم  و در سطح بالایی برگزار شد.

وی همچنین از افزایش تعداد تیمهای لیگ برتری در فصل آینده به 12 تیم خبر داد و خاطرنشان کرد: دو تیم اول و دوم رقابتهای لیگ دسته یک که تا چند روز آینده مشخص خواهد شد به رقابتهای لیگ برتر شطرنج بانوان در فصل آینده صعود خواهند کرد.

کد مطلب 841183

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