به گزارش خبرنگارمهر، دکتر محمود احمدی نژاد که پیش از ظهر امروز در نخستین جشنواره کارآفرینان برتر کمیته امداد امام خمینی (ره) در محل همایش های بین المللی صدا و سیما سخن می گفت، به برخی مخالفتها با بنگاه های زودبازده اشاره کرد و اظهار داشت: برخی با فضاسازی، تورم در سال های اخیر را ناشی از توجه دولت به بنگاه های کوچک و زودبازده می دانند و من نمی دانم چرا آنها با این کار خوب و عالمانه که در کشور به راه افتاده است، مقابله می کنند.

وی افزود: ما نیاز داریم حدود 4 الی 5 سال دیگر بنگاه های کوچک را توسعه دهیم تا نرخ بیکاری در کشور به حداقل برسد.

رئیس جمهور با اشاره به جایگاه و نقش اشتغال و کارآفرینی در کشور تصریح کرد: بر اساس آمارهای اعلام شده بیش از 2میلیون نیروی فعال آماده به کار در کشور داریم که هنوز فرصت شغلی برای آنها فراهم نشده است و سالیانه حدود یک میلیون نفر به این آمار اضافه می شود.

رئیس قوه مجریه با تأکید بر اینکه ما باید الگوی توسعه، سرمایه گذاری و بنگاه های اشتغال خود را حتما مورد تجدید نظر قرار دهیم گفت: اگر بخواهیم آمار بیکاری در کشور را به صفر نزدیک کنیم باید از همه استعدادها و پتانسیل های موجود خود استفاده کنیم.

احمدی نژاد بابیان اینکه برای ایجاد اشتغال در بنگاه های بزرگ برای هر نفر چیزی حدود 100میلیون تومان منابع مالی نیاز است که به اعتباری حدود 200 هزار میلیارد تومان بالغ می شود، تاکید کرد: حتی اگر از تسهیلات و سرمایه گذاری های خارجی نیز استفاده کنیم امکان تأمین چنین منابع مالی وجود ندارد آن هم نه تنها کشور ما بلکه در هیچ کشوری نیز چنین منابعی در دسترس نیست.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در نظام سرمایه داری اکثریت مردم کارگر و عده ای قلیل کارفرما هستند و اگر این زنجیره به هم پیوسته آسیب ببیند، تمام مردم نقاط دنیا که هیچ دخالتی در این تصمیم گیری غلط نداشته اند باید هزینه آن را بپردازند.



رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه برخی ها در کشور خیال می کنند که توسعه کشور و ایجاد اشتغال منوط به موفقیت سرمایه داران بزرگ است، خاطر نشان کرد: ما مخالف موفقیت سرمایه داران بزرگ نیستیم، اما ما باید طیفی از فعالیت های اقتصادی را طراحی کنیم که افراد بتوانند در بنگاه های چند نفره و حتی تک نفره موفق به اشتغال و تولید شوند و اگر بخواهیم نرخ بیکاری را در کشور کاهش دهیم حتماً باید به سمت توسعه بنگاه های کوچک برویم.

وی با تاکید براینکه در سال های اخیر حدود500 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است اظهار داشت: برای ایجاد اشتغال برای هر نفر از 2 تا 10 میلیون تومان هزینه شده و با شورای ایجاد اشتغال که در دولت ایجاد شده در سه سال گذشته بیش از یک 1 میلیون شغل در کشور توسط این شورا ایجاد شده است .

رئیس جمهوری در ادامه با بیان این که ما باید نگاه خود را در بحث اشتغال به سرعت عوض کنیم، افزود: البته منظور ما این نیست که نباید به بنگاه های بزرگ توجه کرد، بلکه ما هم به بنگاه های بزرگ و هم به بنگاه های کوچک نیازمندیم. البته باید توجه داشت که برای ایجاد یک بنگاه بزرگ بین 7 تا 10 سال زمان لازم است در حالی که بنگاه های کوچک حداکثر بین 6 ماه تا 2 سال راه اندازی می شوند و به بهره برداری می رسند.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در دو سال گذشته برای توسعه بنگاه های زودبازده اقدامات خوبی صورت گرفته است، اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) در این بخش فعالیت های بسیار خوب و ارزشمندی داشته است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه در طول سه سال گذشته از 200 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که برای اشتغال در کشور تخصیص یافته است حدود 15 هزار میلیارد تومان آن به بخش بنگاه های کوچک و زودبازده تخصیص یافته است، اظهار داشت: ‌بیش از75 درصد از اشتغال کشور در بخش بنگاه های زودبازده و کوچک صورت گرفته است که این رقم بسیار خوبی است.

به گفته رئیس جمهور بر اساس آمار کمترین معوقه های بانکی نیز تا کنون مربوط به بخش بنگاه های کوچک و زودبازده است.

احمدی نژاد تأکید کرد: دولت حتما از بنگاه های کوچک حمایت خواهد کرد چرا که ما نیاز داریم به سرعت هم ایجاد اشتغال کنیم و هم حلقه ها را تکمیل کنیم.

وی در ادامه بابیان اینکه امروز در دنیا بحث بنگاه های کوچک و زودبازده یک بحث جدی است و ما هم نیازمندیم بنگاه های کوچک و زودبازده را متناسب با نیاز خودمان توسعه دهیم اظهار داشت: متأسفانه بعضی ها خیال می کنند که روابط حاکم بر کار و اشتغال ما باید همان روابطی باشد که خارج از مرزهای کشور وجود دارد، در حالی که در گذشته روابط و فرهنگ کار در کشور ما متناسب با نیاز و فرهنگ کشورمان بود و هیچ گونه نقطه تقابل و ضدیتی بین کارگر و کارفرما و استاد و شاگرد وجود نداشت.

وی خاطرنشان کرد: امروز روابط کار را به گونه ای تنظیم کرده اند که این روابط وارداتی است و انگیزه ها و فرصت ها را از بین می برد و تضاد و دشمنی درست می کند، پس ما باید این الگو را تغییر دهیم و به سمت توسعه بنگاه های کوچک و زودبازده برویم.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ایران یکی از مراکز بزرگ تولید فرش دستباف در دنیاست گفت: متأسفانه نگاه اشتباه در گذشته باعث شد که فرش های ماشینی در کشور جای این هنر اصیل ایرانی را بگیرد و تعداد زیادی از شاغلان این بخش در کشور بیکار شوند. فرش دستباف ایرانی که سرشار از هنر و خلاقیت و ظرافت بود در هیچ دانشگاهی به مردم ایران آموزش داده نشد .

رئیس جمهوری در ادامه با انتقاد از فرهنگ حاکم برغرب اظهار داشت: در کشورهای غربی فرهنگ مصرف مطلق و بی حد و حصر در دنیا به راه انداخته شده تا جیب برخی از سرمایه داران را پر کنند اما ما در کشور خود نیازمندیم فرهنگ مصرف مبتنی بر ارزش های انسانی تعریف کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با تقدیر از تلاش های کمیته امداد در این عرصه اظهار داشت: دولت به فضل الهی از این سیاست حمایت خواهد کرد و این هدفگذاری را تا زمانی که هیچ جوانی در کشور بیکار نماند حمایت خواهیم کرد.

در این مراسم و پیش از سخنان رئیس جمهور به تعدادی از کارآفرینان برتر کمیته امداد امام خمینی(ره) توسط رئیس جمهورلوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.

کمیته امداد امام خمینی(ره) همچنین به خاطر حمایت های دکتر احمدی نژاد از معاونت اشتغال کمیته امداد، این کمیته لوح تقدیری به نشانه سپاس و تشکر از رئیس جمهوری به وی اهدا کرد.