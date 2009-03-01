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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۶

صبح امروز به میزبانی تهران؛

دومین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای اسلامی آغاز به کار کرد

دومین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای اسلامی آغاز به کار کرد

دومین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی صبح امروز در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران و نمایندگان بهداشت 57 کشور اسلامی امروز در تهران گردهم آمدند تا روند پیشرفت برنامه عمل سازمان کنفرانس اسلامی در حوزه بهداشت را بررسی کنند.

در این اجلاس که تا 14 اسفند ادامه خواهد داشت دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و تعدادی از مسئولان حوزه بهداشت حضور دارند.

این دومین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است.

در نخستین کنفرانس وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که در سال 2007 میلادی در "کوالالامپور" مرکز مالزی برگزار شد 10 قطعنامه با موضوعاتی چون برنامه خود اتکایی تولید واکسیناسیون، برنامه جهانی ریشه کنی فلج اطفال، مبارزه با مالاریا در حوزه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، بهداشت زنان و کودکان و مسایل مربوط به امنیت زیستی جهانی به تصویب رسید.

کنترل استعمال دخانیات، برنامه کاهش صدمات و انجام فعالیتهای تحقیقاتی در خصوص اخلاق در پزشکی و همچنین برنامه های بهداشتی برای زایرین از جمله موضوعات مورد تصویب اجلاس نخست بود.

در اجلاس دوم وزیران بهداشت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی وزیران بهداشت 20 کشور اسلامی حضور خواهند داشت. بررسی روند اجرا و پیشرفت طرحهای مربوطه در خصوص تصمیمات و توصیه های نخستین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و برابری بهداشت در امت اسلامی از اهداف برگزاری اجلاس دوم عنوان شده است.

کد مطلب 841186

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