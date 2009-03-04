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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۵۸

نماینده اسدآباد در مجلس:

بودجه 88 به بخش کشاورزی اسدآباد نگاه ویژه دارد

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال آینده به بخش کشاورزی اسدآباد توجه ویژه‌ای شده است.

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در راستای حمایت از بخش کشاورزی و توسعه آن طرح‌هایی ارائه شده است که در صورت اجرا کشاورزی این شهرستان متحول می شود.

وی تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی دانشکده و آموزشکده کشاورزی، ساخت 30 واحد گلخانه‌ای، تسطیح اراضی، حل مشکل چاه‌های شهرستان و پوشش لوله‌ای آب‌بندها از طرح‌هایی است که در سفر وزیر جهاد کشاورزی در ماه گذشته به استان همدان مصوب شد.

رنجبرزاده گفت: اجرای دو پروژه تصفیه خانه فاضلاب و سد نعمت‌آباد اسدآباد نیز از طرح‌هایی است که با موافقت وزارت نیرو در بودجه سال 88 گنجانده شده‌اند.

کد مطلب 841187

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