48 مدرسه در همدان هیئت امنایی اداره می شوند

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: مدارس هیئت امنایی استان همدان در هر سه مقطع دوره تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه هستند.

وی متمرکز کردن فعالیت های برنامه آموزشی و فرهنگی و اردویی را از اهداف هیئت امنایی شدن مدارس عنوان کرد و گفت: با انجام این طرح تمامی دانش آموزان به طور یکسان در برنامه ها فعالیت دارند.

سحرخیز ادامه داد: فضای فیزیکی مدارس هیئت امنایی، خارج از ساعات زمان اداری برای فعالیتهای آموزشی استفاده می شود و فعالیت آموزشی این مدارس اختصاص به ساعت درسی نیست بلکه خارج از ساعت هم در زمینه فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه کلیه مدارس هیئت امنایی زیر نظر شورای هیئت امنا است، افزود: کلیه فعالیتهای به صورت جمعی تصمیم گیری می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان همدان گفت: شورای تحقیقات هسته مشاوره و مدیریت مشارکتهای مردمی در حال بررسی هستند که میزان رضایت و انتظار مردم را برآورده کرده است.