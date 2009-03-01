مسعود ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از نیمه دوم سال 86 از محل اعتبارات ملی بالغ بر 120 میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور بابا ساخت پااینه مرزی مهران اختصاص داده شد.

وی ادامه داد: پایانه جدید مرز مهران هم اکنون در زمینی به مساحت 42 هکتار در حال ساخت است و هم اکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه پایانه مرزی مهران به گونه ای طراحی شده که ظرفیت 20 هزار نفر در روز داراست، خاطرنشان کرد: از ابتدای فعالیت مرز مهران تاکنون 9 میلیون و 200 هزار نفر از این مرز تردد کرده اند.

ملکی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 568 میلیون دلار کالا از مرز مهران به کشور عراق صارد شده است.

این مسئول یادآور شد: این میزان کالای صادر شده در مرز بین المللی مهران به کشور عراق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 30 درصد رشد داشته است.