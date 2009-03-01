به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایایندین نیوز، میزبانی رهبر معنوی بوداییان تبت براساس بیانیه دانشگاه کالگاری بر عهده این دانشگاه است.

این سفر طی سی سال گذشته نخستین سفر دالایی لاما به این شهر است .

این برنده جایزه صلح نوبل طی مدت اقامت خود به عنوان سخنران اصلی در مجموعه جلسات " اکنون" که 30 سپتامبر تا 2 اکتبر برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد و به فراهم کردن بینشی برای چگونگی رشد فردی و اجتماعی می پردازد.

وی همچنین درباره قدرت محبت و مسئولیت پذیری اجتماعی صحبت می کند.

در بیانیه دانشگاه کالگاری آمده است این همایش با الهام از تعهد دالایی لاما به ترویج محبت، ارتباطات نزدیک و همکاری تمرکز کرده تا نیروی بالقوه همکاری اجتماعی را مورد تأکید قرار دهد.

دالایی لاما همچنین در این مجموعه همایشها جلساتی را برای مقامات شهر و نهادهای آموزشی برگزار می کند این جلسات با هدف حرکت به سوی تحول دو جانبه که برای همکاری خدمات، تحقیقات و یادگیری اجتماعی مؤثر بوده برگزار می شود.

تاکنون صحبتی از سفر دالایی لاما به شهرهای دیگر کانادا به میان نیامده است.

دالایی لاما در سال 2006 به عنوان شهروند افتخاری کانادا معرفی شد که این امر موجبات خشم و اعتراض پکن را فراهم کرد.

دولت چین همواره دالایی لاما را به جدایی طلبی متهم کرده است، این در شرایطی است که دالایی لاما به کرات تصریح کرده به دنبال استقلال سیاسی تبت نیست بلکه استقلال فرهنگی این منطقه را دنبال می کند.

رهبر روحانی بوداییان تبت در سال 1959 درست 9 سال پس از اشغال نظامی تبت توسط نیروهای نظامی چین و به دنبال یک قیام ناموفق به هندوستان متواری شد و در سال 1989 به علت پیگیری مبارزات غیر خشونت آمیز خود علیه چین موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد.