انگلیس ناقض حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، در این گزارش که توسط "مارتین شنین" بازرس ویژه سازمان ملل در حقوق بشر، آماده شده، آمده که انگلیسیها و سایر عواملی که در گوانتانامو و یا زندانهای مخفی سیا حاضر بوده اند حتی اگر ناظر شکنجه زندانیان حاضر در این مکانها بوده باشند نیز یک "اقدام نادرست بین المللی" را انجام داده و حقوق بشر را نقض کرده اند.

شنین در گزارش خود می نویسد : حضور فعال توسط یک کشور در اعزام بازپرس و یا حضور آنها در جلسه های بازجویی ، چشم بستن بر روی شکنجه محسوب می شود.

گزارش سازمان ملل در حالی منتشرمی شود که ساندی تلگراف در شماره هفته گذشته خود از فشارها و انتقادهای فزاینده بر وزارت خارجه انگلیس به دلیل نقش سرویسهای جاسوسی بریتانیا در شکنجه زندانیان متهم به فعالیتهای تروریستی خبر داده بود.

ساندی تلگراف نوشته بود : "دیوید میلی باند" وزیر امورخارجه انگلیس در آستانه رسوایی دیگری قرار دارد زیرا فشارهای خارجی زیادی بر لندن وارد می شود تا وزارت خارجه انگلیس اقدام به انتشار مدارک نقش جاسوسان انگلیسی در شکنجه زندانیان بکند.

بینیام محمد یک شهروند انگلیسی است که هفته گذشته پس از سپری کردن پنج سال حبس در زندان گوانتانامو به لندن بازگشت.

در همین رابطه، "بیل دلاهانت" رئیس کمیته حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا، میلی باند را متهم به پنهان کردن حقایق کرده و از دولت اوباما خواست تا مدارک مربوط به بینیام محمد را منتشر کند. اعضای کنگره آمریکا نیز اعلام کرده که واشنگتن می تواند در این رابطه از مقامات انگلیسی سوال کند.

بر اساس این گزارش، محمد که اصلیتی اتیوپیایی دارد در سال 2002 در پاکستان به اتهام ارتباط با بمبهای کثیف بازداشت شده بود. وی اعلام کرده زمانی که در یکی از زندانهای مخفی سازمان سیا در مراکش بوده زندانبانان آن اقدام به قطع برخی از اندامهای وی ( اندام تناسلی ) کرده اند.

نکته جالب در این باره آنکه، نادرستی تمامی اتهامات وارده بر محمد سال گذشته به اثبات رسید.

بر اساس این گزارش، جزئیات مربوط به قطع اعضای بدن محمد، پس از آنکه میلی باند با مقامات آمریکایی توافق کرد که انتشار این مطالب موجب خدشه به امنیت ملی انگلیس و آمریکا می شود، از پرونده محمد حذف شدند.