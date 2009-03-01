تهرانی ها نهال رایگان دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فضای سبز منطقه چهار شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: در راستای احیای فرهنگ درختکاری و ایجاد انگیزه لازم جهت جلب مشارکتهای مردمی در توسعه، حفظ و نگهداری فضاهای سبز، 9 پایگاه آماده ارایه نهال رایگان به شهروندان است.

نصیری تصریح کرد: در این راستا تعداد 9 پایگاه در بوستانهای رسالت، مجیدیه، ارکیده، احدزاده، معینی نژاد، نوفل لوشاتو، نور، پلیس و پارک جنگلی لویزان جهت آموزش کاشت و توزیع رایگان نهال نیز در نظر گرفته شده است که شهروندان می توانند به این پایگاهها مراجعه کنند.

وی به دیگر اقدامات پش بینی شده در هفته درختکاری که از 15 لغایت 22 اسفند آغاز می شود اشاره کرد و گفت: آموزش و کاشت نهال توسط کارشناسان فضای سبز منطقه در پایگاهها جهت آموزش کاشت و نگهداری نهال و پاسخگویی به سئوالات شهروندان از دیگر برنامه های اداره فضای سبز در هفته درختکاری است.

نصیری افزود: بروشورهایی نیز در ارتباط با آموزش کاشت نهال و نحوه نگهداری گیاهان به همراه خاک و کود رایگان بین شهروندان توزیع خواهد شد.