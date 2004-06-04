مخالفت مالزي با حضور نيروهاي آمريكايي در آسياي جنوب شرقي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دونالد رامسفلد صبح امروز گفته بود كه نيروهاي آمريكايي خيلي زود در آسياي جنوب شرقي به مبارزه با تروريستها خواهند پرداخت .



وي اين سخنان را در برابر سربازان دريايي آمريكا در سنگاپورايراد كرد. سنگاپور كه در همسايگي مالزي است با حضور نيروهاي آمريكايي در اين تنگه كه يك سوم بازرگاني جهان را در اختيار دارد ، موافق است .



وزير دفاع مالزي دربرابر خبرنگاران در كوالالامپور و در آستانه ديدار با رامسفلد در سنگاپور گفت : كشور ما به شدت در برابر هر نوع دخالت خارجي كه حاكميت آنرا زير سوال ببرد مقاومت مي كند .



وي گفت : ورود سربازان آمريكايي از نظر سنگاپور مشكلي ندارد اما براي مالزي ما با ورود يك كشور سوم به اين منطقه به شدت مخالفيم .



گفتني است تنگه مالاكا بين مالزي و جزيره سوماترا در اندونزي قرار دارد و در بخش بسيار كوچكي از آن جزيره كوچك سنگاپور قرار دارد . تقريبا نيمي از ذخاير نفت جهان از اين تنگه عبور كرده به چين ، ژاپن و كره جنوبي مي رود .



مالزي يك كشور ميانه روي اسلامي است كه با ايده جنگ عليه تروريسم موافق است اما شيوه و راه آمريكا را براي انجام اين كار نمي پسندد و مكررا از آن انتقاد كرده است .



اين كشور با مخالفت با حمله آمريكا به عراق اين مسئله را موجب پرورش تروريستهاي بيشتر مي داند .