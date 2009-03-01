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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۰۹

فروردین‌ماه سال آینده/

دومین اجلاس روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای اکو برگزار می‌شود

دومین نشست روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو فروردین‌ماه سال آینده به میزبانی جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اجلاس روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو سال گذشته به ابتکار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و دومین دوره این اجلاس فروردین ماه سال آینده در شهر باکو پایتخت کشور آذربایجان برگزار می‌شود.

به همین منظور فردا دوشنبه 12 اسفند ساعت 13 علی‌اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی ایران، کریم طاهراف رئیس کتابخانه ملی آذربایجان، محمد رجبی رئیس موسسه فرهنگی اکو و عباس علی حسین‌اف سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در تالار کتابخانه ایران به بیان اهداف و برنامه های دومین اجلاس خواهند پرداخت.

کد مطلب 841200

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