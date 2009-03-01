150 متر مربع بنا به ازای هر کلاس درس در قم وجود دارد‏

نصرالله رئیسی در گفتوگو با خبرنگار مهر در قم ضمن تشریح اقدامات و فعالیتهای اداره کل نوسازی مدارس استان قم اظهار داشت: با اقدامات خوبی که تاکنون در بخش نوسازی مدارس صورت گرفته است به ازای هر کلاس درس در قم 150 متر مربع زیربنا وجود دارد که این امر در مقایسه با آمار کشوری بسیار خوب است.
وی با بیان این که قبل از انقلاب تنها 145 فضای آموزشی در قم وجود داشت خاطر نشان کرد: هماکنون 649 فضای آموزشی با 5 هزار و 850 کلاس درس طی 30 سال انقلاب ساخته شده که نشانگر ساخت یک کلاس در هر 40 ساعت است.
رئیسی اضافه کرد: رشد نوسازی و ساخت و ساز مدرسه بعد از پیروزی انقلاب 500 درصد بوده همچنین در سالهای بعد از انقلاب 134 فضای جنبی مثل نمازخانه، سالن ورزشی، کانونهای فرهنگی تربیتی، خوابگاه و... در قم ساخته شده است.
مدیر کل نوسازی مدارس استان قم در ادامه از پیشبینی ساخت 71 پروژه در سال جاری خبر داد و افزود: از این مقدار 40 پروژه به سازمان آموزش و پرورش تحویل شده است که سیپروژه آن با اعتباری بالغ بر 125 میلیارد ریال در دهه فجر با حضور مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.
وی بیان داشت: با بهرهبرداری از 30 پروژه فوق امکان تحصیل 7 هزار دانش آموز در یک شیفت تحصیلی فراهم شد.
رئیسی گفت: خوشبختانه در طرحهای احداث شده، ساخت نماز خانه نیز در دستور کار قرار گرفته به طوری که در حال حاضر در تمامی مدارس استان به غیر از تعدادی اندک، نمازخانه وجود دارد و دانشآموزان نماز را به جماعت اقامه مینمایند.
مدیر کل نوسازی مدارس استان قم ضمن قدردانی از خیرین نیکوکار خاطر نشان کرد: بیش از 221 فضای آموزشی با 2 هزار و 588 کلاس درس توسط خیرین ساخته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش از اجرایی شدن 100 درصد مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به قم خبر داد و گفت: خوشبختانه پروژههایی که در سفر دوم هیأت دولت نیز به تصویب رسیده هماکنون فعال و با پیشرفت 30 درصدی روبرو بوده است.
رئیسی خاطر نشان کرد: در دولت نهم 54 فضای آموزشی با 513 کلاس درس و 52 ساختمان جنبی در استان قم ساخته شده است.
مدیر کل نوسازی مدارس استان قم در بخش پایانی سخنان خود یک شیفت کردن مدارس را جزو اولویتهای کاری این اداره کل دانست و افزود: امیدواریم با تخصیص مناسب اعتبارات استانی و ملی و همچنین همکاری مسئولان بتوانیم با اقدامات مناسب و بازسازی برخی مدارس فرسوده، مدارس را به صورت یک شیفت درآوریم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی مدارس استان قم گفت: در حال حاضر به ازای هر کلاس درس در قم 150 متر مربع زیربنا وجود دارد.
نصرالله رئیسی در گفتوگو با خبرنگار مهر در قم ضمن تشریح اقدامات و فعالیتهای اداره کل نوسازی مدارس استان قم اظهار داشت: با اقدامات خوبی که تاکنون در بخش نوسازی مدارس صورت گرفته است به ازای هر کلاس درس در قم 150 متر مربع زیربنا وجود دارد که این امر در مقایسه با آمار کشوری بسیار خوب است.
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