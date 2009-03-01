150 متر مربع بنا به ازای هر کلاس درس در قم وجود دارد‏

نصر‌الله رئیسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر در قم ضمن تشریح اقدامات و فعالیت‌های اداره کل نوسازی مدارس استان قم اظهار داشت: با ‏اقدامات خوبی که تاکنون در بخش نوسازی مدارس صورت گرفته است به ازای هر کلاس درس در قم 150 متر مربع زیربنا وجود دارد که ‏این امر در مقایسه با آمار کشوری بسیار خوب است.‏



وی با بیان این که قبل از انقلاب تنها 145 فضای آموزشی در قم وجود داشت خاطر نشان کرد: هم‌اکنون 649 فضای آموزشی با 5 ‏هزار و 850 کلاس درس طی 30 سال انقلاب ساخته شده که نشانگر ساخت یک کلاس در هر 40 ساعت است.‏



رئیسی اضافه کرد: رشد نوسازی و ساخت و ساز مدرسه بعد از پیروزی انقلاب 500 درصد بوده همچنین در سال‌های بعد از انقلاب 134 ‏فضای جنبی مثل نماز‌خانه، سالن ورزشی، کانون‌های فرهنگی تربیتی، خوابگاه و... در قم ساخته شده است.‏



مدیر کل نوسازی مدارس استان قم در ادامه از پیش‌بینی ساخت 71 پروژه در سال جاری خبر داد و افزود: از این مقدار 40 پروژه به سازمان ‏آموزش و پرورش تحویل شده است که سی‌پروژه آن با اعتباری بالغ بر 125 میلیارد ریال در دهه فجر با حضور مسئولان استانی به ‏بهره‌برداری رسید.‏



وی بیان داشت: با بهره‌برداری از 30 پروژه فوق‌ امکان تحصیل 7 هزار دانش آموز در یک شیفت تحصیلی فراهم شد.‏



رئیسی گفت: خوشبختانه در طرح‌های احداث شده، ساخت نماز خانه نیز در دستور کار قرار گرفته به طوری که در حال حاضر در تمامی ‏مدارس استان به غیر از تعدادی اندک، نمازخانه وجود دارد و دانش‌آموزان نماز را به جماعت اقامه می‌نمایند.‏



مدیر کل نوسازی مدارس استان قم ضمن قدردانی از خیرین نیکوکار خاطر نشان کرد: بیش از 221 فضای آموزشی با 2 هزار و 588 کلاس ‏درس توسط خیرین ساخته شده است.‏



وی در بخش دیگری از سخنانش از اجرایی شدن 100 درصد مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به قم خبر داد و گفت: خوشبختانه ‏پروژه‌هایی که در سفر دوم هیأت دولت نیز به تصویب رسیده هم‌اکنون فعال و با پیشرفت 30 درصدی روبرو بوده است.‏



رئیسی خاطر نشان کرد: در دولت نهم 54 فضای آموزشی با 513 کلاس درس و 52 ساختمان جنبی در استان قم ساخته شده است.‏



مدیر کل نوسازی مدارس استان قم در بخش پایانی سخنان خود یک شیفت کردن مدارس را جزو اولویت‌های کاری این اداره کل دانست و ‏افزود: امیدواریم با تخصیص مناسب اعتبارات استانی و ملی و همچنین همکاری مسئولان بتوانیم با اقدامات مناسب و بازسازی برخی ‏مدارس فرسوده، مدارس را به صورت یک شیفت درآوریم.‏