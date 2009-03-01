حمایت ایران و سوریه از وحدت گروه های فلسطینی/ جهش در روابط با تجارت ترجیحی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انجام مذاکرات بین مقامات ایرانی و سوریه، ناجی عطری، نخست وزیر سوریه، درباره نتایج سفر خود به تهران، اظهار داشت: در چارچوب تقویت روابط رو به رشد ایران و سوریه، یازدهمین اجلاس کمیته عالی همکاری های اقتصادی در تهران برگزار شد که بسیار ثمر بخش و سازنده بود و اهداف مورد نظر به دست آمد.

وی افزود: کمیته همکاری ها بر اساس این اندیشه ایجاد شد که ما خواهان گام های رو به جلو و گسترده در روابط ایران و سوریه هستیم؛ چرا که این دو کشور در جبهه واحدی قرار دارند و ما همواره به دنبال قوی ترین روابط با ایران هستیم.

نخست وزیر سوریه همچنین گفت: با توجه به توافقی که در خصوص تعرفه ترجیحی انجام شد، امیدواریم این امر زمینه ساز تجارت آزاد در آینده باشد تا به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی با تاکید بر اینکه مذاکرات صورت گرفته بسیار موفقیت آمیز بود، خاطر نشان کرد: ما خواهان عمق بخشیدن به روابط دو جانبه هستیم تا خواسته های دو ملت تحقق یابد.

پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور نیز در پاسخ به سئوالی درباره توافق در خصوص تعرفه ترجیحی بین دو کشور و تاثیر آن بر افزایش مبادلات فی ما بین اظهار داشت: در رابطه با مجموعه فعالیت هایی که دو کشور در کمیسیون های گذشته انجام داده بودند، تلاش کردیم تا روابط فی ما بین ارتقاء یابد.

وی افزود: در مقطع کنونی که تحولات اقتصادی و سیاسی جهان موقعیت بسیار حساسی در منطقه و جهان ایجاد کرده، این سفر علاوه بر روابط اقتصادی دارای اهمیت و ویژگی های سیاسی نیز می تواند باشد و ایران و سوریه نقش مکملی را می توانند در منطقه ایفا کنند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به موضوع غزه، خاطر نشان کرد: دو کشور ایران و سوریه در خصوص فجایع غزه مواضع شجاعانه ای داشتند و اکنون نیز دو کشور با توجه به تدابیر دکتر احمدی نژاد و بشار اسد در سطح عالی قرار دارند.

داوودی تاکید کرد: باید در موضوعات سیاسی نسبت به احقاق حقوق مردم فلسطین و غزه بسیار هوشیار باشیم؛ به دلیل اینکه ترفندهای دشمنان سیاسی خواهد بود.

وی با اشاره به نقش استراتژیک سوریه در منطقه، گفت: نقش سوریه در شرایط کنونی بسیار حساس است و در حمایت از وحدت گروه های فلسطینی، محاکمه سران رژیم صهیونیستی و بازسازی غزه باید دو کشور ایران و سوریه فعال باشند.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در مذاکرات صورت گرفته بین ایران و سوریه در این ارتباط گفتگوهای خوبی صورت گرفت و مواضع دو کشور در حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین بود.

داوودی در ادامه سخنانش با اشاره به مباحث اقتصادی، خاطر نشان کرد: علاوه بر گفتگو در خصوص پیشرفت پروژه های گذشته نکات بسیار ویژه ای در خصوص تحول کیفی در روابط دو کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که یکی از آنها ایجاد پروژه هایی با همکاری های کشورهای ثالث مانند ایجاد پالایشگاهی با همکاری ونزوئلا و مالزی در کشور سوریه است که می تواند باعث تقویت روابط کشورهای مربوطه شود.

وی همچنین گفت: یکی دیگر از نکات مهمی که در این اجلاس مطرح شد، بحث بانک مشترک است که در دولت سوریه نیز تصویب شده است لذا امیدواریم با ایجاد این بانک شاهد ارتقای هر چه بیشتر روابط دو کشور باشیم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه، امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی را یکی دیگر از موارد گفتگو بین دو کشور ایران و سوریه خواند و اظهار داشت: ما اکنون با کشور سوریه بیش از 300 میلیون دلار روابط تجاری کالایی داریم و صادرات گردشگری ما حدود 500 میلیون دلار است و ایران 1.5 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی در کشور سوریه دارد.

داوودی افزود: ایران در سوریه حدود 100 میلیون دلار پروژه های خاتمه یافته و 20 پروژه در حال مذاکره دارد و اعلام آمادگی کرده ایم که حدود 30 تا 40 پروژه دیگر را در سوریه انجام دهیم که آنان هم آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: مجموعه اعداد و ارقام نشان می دهد که روابط گسترده و عمیقی بین ایران و سوریه برقرار است و بحث تجارت ترجیحی به طور کامل می تواند در روابط دو کشور جهشی را ایجاد کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: درباره تجارت آزاد نیز با مقامات سوری وارد بحث شدیم و قرار شد پروژه های راه، راه آهن، برق، مخابرات، گاز و نفت به صورت 3 یا 4 جانبه محقق شود که این مسئله نیز می تواند زمینه ساز حرکتی مثبت در آینده منطقه باشد که برای رفاه مردم منطقه نیز موثر خواهد بود.

داوودی خاطر نشان کرد: جایگاه هر دو کشور با این توافقنامه ها ارتقاء خواهد یافت و به ارتقاء جایگاه دو کشور در مذاکرات سیاسی و بین المللی نیز کمک خواهد کرد به خصوص برای کشور سوریه که در خط مقدم کار قرار دارد و بخشی از بلندی های جولان متعلق به این کشور است اشغال شده است.

بنابراین گزارش 5 سند همکاری بین مقامات ایران و سوریه مبنی بر برنامه همکاری های مشترک فی ما بین سازمان بهزیستی ایران و وزارت امور اجتماعی سوریه، یادداشت تفاهم بین ایران و سوریه، صورتجلسه ششمین کمیته پیگیری توسعه همکاری های اقتصادی بین ایران و سوریه و برنامه اجرایی موافقتنامه فرهنگی بین ایران و سوریه به امضا رسید.

در ادامه، سند یازدهمین اجلاس کمیته عالی همکاری های مشترک بین دو کشور ایران و سوریه توسط پرویز داوودی و محمد ناجی عطری نخست وزیر سوریه به امضا رسید.

گفتنی است محمد ناجی عطری نخست وزیر سوریه، توسط معاون اول رئیس جمهور کشورمان مورد بدرقه رسمی قرار می‌گیرد.