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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بودجه کوی دانشگاه تهران باید مورد بازنگری قرار گیرد

بودجه کوی دانشگاه تهران باید مورد بازنگری قرار گیرد

مدیرکل کوی دانشجویان دانشگاه تهران با بیان اینکه کوی دانشگاه با کسری بودجه قابل توجهی روبرو است، گفت: نمی دانم کسری بودجه امسال کوی دانشگاه از کجا تامین خواهد شد.

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هزینه های کوی دانشگاه تهران بسیار سنگین است و در سال 88 باید نسبت به بودجه کوی دانشگاه تجدید نظر شود.

وی ادامه داد: بودجه کوی دانشگاه در سال 87 برابر 5/1 میلیارد تومان بوده درحالی که هزینه سالانه آن بیش از 5 میلیارد تومان است.

باقرزاده درباره اینکه کسری بودجه امسال کوی دانشگاه تهران از چه محلی تامین خواهد شد؟ گفت: رئیس دانشگاه تهران قول داده که کسری بودجه را جبران کند.

مدیرکل کوی دانشگاه تهران اضافه کرد: کوی دانشگاه کوی فرهیختگان است و افرادی که در این مجموعه خوابگاهی ساکن هستند با افراد عادی متفاوت هستند و انتظاراتی نیز که کشور از آنها دارد متفاوت است بنابراین باید بر اساس واقعیت بودجه مناسبی برای کوی دانشگاه در نظر گرفته شود.

کد مطلب 841205

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