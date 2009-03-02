بودجه کوی دانشگاه تهران باید مورد بازنگری قرار گیرد

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هزینه های کوی دانشگاه تهران بسیار سنگین است و در سال 88 باید نسبت به بودجه کوی دانشگاه تجدید نظر شود.

وی ادامه داد: بودجه کوی دانشگاه در سال 87 برابر 5/1 میلیارد تومان بوده درحالی که هزینه سالانه آن بیش از 5 میلیارد تومان است.

باقرزاده درباره اینکه کسری بودجه امسال کوی دانشگاه تهران از چه محلی تامین خواهد شد؟ گفت: رئیس دانشگاه تهران قول داده که کسری بودجه را جبران کند.

مدیرکل کوی دانشگاه تهران اضافه کرد: کوی دانشگاه کوی فرهیختگان است و افرادی که در این مجموعه خوابگاهی ساکن هستند با افراد عادی متفاوت هستند و انتظاراتی نیز که کشور از آنها دارد متفاوت است بنابراین باید بر اساس واقعیت بودجه مناسبی برای کوی دانشگاه در نظر گرفته شود.