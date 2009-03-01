به گزارش خبرنگار مهر، اسامی 17 بازیکن محروم از حضور در هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

عبدالجبار مومونی (ابومسلم)، مهدی امیر آبادی (استقلال تهران)، محمد ناصر شکرون (استقلال اهواز)، محمد غلامی (پاس همدان)، رحمان رضایی (پرسپولیس تهران)، محمد مطوری (پیام خراسان)، سید مهدی سید صالحی و سعید لطفی (پیکان قزوین)، مصطفی حاجتی (داماش گیلان)، داود حقی و ابوذر رحیمی (راه آهن شهرری)، کاظم برجلو (سایپا کرج)، جلال اکبری و محسن بنگر (سپاهان اصفهان)، غلامرضا رضایی (صبای قم)، سیامک سرلک (فولاد خوزستان) و فرزاد حسین خانی (مس کرمان)