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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

اسامی محرومان هفته سی‌ام لیگ برتر اعلام شد

اسامی محرومان هفته سی‌ام لیگ برتر اعلام شد

سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال اسامی بازیکنان محروم از حضور در دیدارهای هفته سی‌ام مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی 17 بازیکن محروم از حضور در هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

عبدالجبار مومونی (ابومسلم)، مهدی امیر آبادی (استقلال تهران)، محمد ناصر شکرون (استقلال اهواز)، محمد غلامی (پاس همدان)، رحمان رضایی (پرسپولیس تهران)، محمد مطوری (پیام خراسان)، سید مهدی سید صالحی و سعید لطفی (پیکان قزوین)، مصطفی حاجتی (داماش گیلان)، داود حقی و ابوذر رحیمی (راه آهن شهرری)، کاظم برجلو (سایپا کرج)، جلال اکبری و محسن بنگر (سپاهان اصفهان)، غلامرضا رضایی (صبای قم)، سیامک سرلک (فولاد خوزستان) و فرزاد حسین خانی (مس کرمان)

کد مطلب 841209

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