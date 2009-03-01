بررسی مجدد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری صبح امروز درحاشیه همایش عزم ملی در اجرای مبحث 19 مقرارت ملی ساختمان در تهران درجمع خبرنگاران با بیان اینکه برای رعایت الگوهای مصرف در بخش ساختمان 20 مبحث تعریف شده تا میزان مصرف انرژی در این بخش مدیریت شود، گفت: تاکنون 7 هزار مهندس ناظر برای رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان آموزش دیده اند تا اجرای این قانون را در ساختمان سازی ها مدیریت کنند.

وی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای آموزش تمامی نیروهای فعال در زمینه ساختمان سازی تصریح کرد: درصورتی که این قرارداد وزارت کار به امضا برسد حتی کارگران ساختمانی عادی هم به شکلی با بحث فرهنگ سازی و رعایت مبحث 19مقررات ملی ساختمان آشنا خواهند شد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه هم اکنون 41 درصد انرژی تولیدی کشور در ساختمان مصرف می شود، بیان کرد: در صورتی که استاندارد های لازم در این بخش اجرایی شود 50 درصد مصرف انرژی کل کشورکاهش پیدا خواهد کرد.

این مقام مسئول با اشاره به حدود11 میلیون واحد مسکونی در کشور اعلام کرد: با اجرای مباحث قانونی و هزینه 32 هزار تومان برای بهینه سازی انرژی در هر متر مربع این هزینه ها با بهینه شدن مصرف انرژی ظرف یک سال بازگشت داده می شود.

پایبندی 80 درصد اوپکی ها به کاهش سقف تولید نفت

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت در رابطه با برگزاری نشست آتی اعضای سازمان اوپک در وین بیان کرد: در حال حاضر با توجه به وجود رکود اقتصادی در دنیا و کاهش تقاضا برای نفت اعضای اوپک به 80 درصد تعهدات خود برای رعایت سهمیه های کاهش تولید نفت پایبند بوده اند.

نوذری با تاکید بر اینکه باید اعضای اوپک باتصمیمات جدید از شیب تند کاهش قیمتها جلوگیری کنند، اظهار داشت: در اجلاس آتی اعضای اوپک وضعیت بازار ، اقتصاد سال 2009 و 2010 دنیا مورد بررسی قرار می گرفت.

به گفته وی در نشست آتی اعضای اوپک به نظر می رسد سقف تولید نفت کاهش پیدا نکند و باید مکانیزمی تعریف شود تا قیمت های نفت ترمیم شود.

مناقشه گازی ایران و ترکیه

وزیر نفت دررابطه با مباحث اعلام شده از سوی مقامات ترکیه مبنی بر پرداخت غرامت از ایران توضیح داد: بحث داوری گاز مابین ایران و ترکیه از گذشته وجود داشته و این موضوع به سالهای 1382 و 1383 بر می گردد که در این رابطه مقامات ترکیه در مورد قیمت خرید گاز از ایران و کیفیت آن بحث داشتند.

نوذری با بیان اینکه هم اکنون این موضوع به داوری بین المللی رفته است، بیان کرد: ترکها ادعا دارند گازی که از ایران می گیرند نسبت به سایر کشورها گرانتر است و همچنین مباحثی در رابطه با نوع و کیفیت گاز تحویل دارند.

به گفته وی ایران نیز در این رابطه استدلال خود را دارد و معتقدیم گازی که به ترکیه می دهیم ارزان است و پیش بینی می کنیم داوری این مسئله هم به نوعی زمان بر است.

بررسی مجدد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون تلفیق

وزیر نفت از بررسی مجدد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و گفت: دیشب با خبر شدیم این لایحه مجددا قرار است در کمیسیون تلفیق طرح و بررسی شود.

به گفته این عضو کابینه دولت نهم شب گذشته حدود دو سوم اعضای کیمسیون برای بررسی مجدد این لایحه رای مثبت داده اند.

وی در پایان در خصوص تولید گاز از میدان تنگه بیجار اظهار داشت: قطع گاز در کارهای عملیاتی میادین گاز اتفاق طبیعی بوده دستور داده ام که نوع کالای به کار گرفته در این پروژه بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد.