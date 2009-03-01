میزان بارندگی امسال استان قم 10 درصد زیر نرمال است

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ضمن ارائه گزارشی از میزان بارندگی سال جاری دراستان قم اظهار داشت: میانگین بارندگی ما در سال زراعی جاری 146 میلیمتر بوده که تاکنون 79 میلی متر در استان قم بارندگی داشتیم که نسبت به میانگین آن بیش از 50 درصد بارندگیها حاصل شده است.
وی با بیان این که میزان بارندگیها در سال جاری تقریباً 10 درصد زیر نرمال بوده است، خاطرنشان کرد: از لحاظ بارش نزولات آسمانی وضعیت استان قم در سال جاری بد نبوده اما با توجه به دیر شروع شدن بارندگی و کمبود روان آب شکل خشکسالی در استان قم همچنان ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان قم با پیش بینی شرایط جوی و آب و هوایی استان قم در ماه آخر زمستان تصریح کرد: پیشبینیهای صورت گرفته نشان میدهد که 90 درصد احتمال بارندگی در استان قم وجود دارد.
جلالی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با توجه به تأمین بخشی از آب استان قم از سایر استانها در وقوع خشکسالی در این استانها امیدواریم شاهد نزولات آسمانی باشیم تا مشکلی در تأمین آب استان به وجود نیاید.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان قم گفت: میزان بارندگیها در سال زراعی جاری استان قم تقریباً 10 درصد زیر نرمال بوده است.
مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ضمن ارائه گزارشی از میزان بارندگی سال جاری دراستان قم اظهار داشت: میانگین بارندگی ما در سال زراعی جاری 146 میلیمتر بوده که تاکنون 79 میلی متر در استان قم بارندگی داشتیم که نسبت به میانگین آن بیش از 50 درصد بارندگیها حاصل شده است.
نظر شما