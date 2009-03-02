کارخانی با انتقاد از زمان اکران فیلم "گناه من" به خبرنگار مهر گفت: فیلم در روزهای پایانی سال و ایام عزاداری روی پرده رفته و طبیعی است در این شرایط فروش خوبی نداشته باشد. امیدوارم فیلم تا آخر اسفند روی پرده بماند و با پخش تیزرهای تلویزیونی از روزهای آینده مخاطبان آن بیشتر شوند.

وی افزود: متاسفانه تهیه‌کننده برای پخش تیزرها کمی دیر اقدام کرد و روزهای اول نمایش فیلم، تیزر نداشتیم، اما پخش تیزرهای "گناه من" از یکی دو روز آینده شروع می‌شود. ترکیب بازیگران و فضای قصه نشان می‌دهد این فیلم را برای مخاطب عام ساخته‌ام و امیدوارم تبلیغات تلویزیونی زمینه آشنایی مخاطب با فیلم را فراهم کند.

کارگردان "ریسمان باز" ادامه داد: "گناه من" اولین فیلم من است و آن را برای مخاطب عام و خاص ساخته‌ام. از ابتدا به این موضوع فکر می‌کردم که بین علاقه و سلیقه سینمایی‌ با خواست مخاطب ارتباط برقرار کنم. فیلم در زمان نمایش در جشنواره با استقبال اغلب منتقدان مواجه شد و اگر همان زمان روی پرده می‌رفت، تازه و برای مخاطب جذاب بود، اما نمایش فیلم پس از دو سال آن ‌را کهنه کرده است.

کارخانی گفت: فیلم را در سالن‌های مختلف با تماشاگر دیده‌ام، واکنش‌ها به فیلم مثبت بوده و به نظرم مخاطب با قصه، شخصیت‌ها و موقعیتی که در آن گرفتار شده‌اند ارتباط برقرار می‌کند. این موضوع برای فیلمی که فضای تلخ دارد امتیاز کوچکی نیست.

این کارگردان با اشاره به تعلق خاطر به سینمای اجتماعی افزود: برای من سینمای جدی، اجتماعی و خیابانی دوست‌داشتنی است. هیچ‌وقت به این فکر نمی‌کنم که فیلم شاد و صرفا سرگرم‌کننده و مفرح بسازم. دغدغه من روایت زندگی واقعی آدم‌های حاشیه‌نشین است. شخصیت‌هایی که در"گناه من" و "ریسمان باز" دیده‌ایم و در فیلم‌های بعدی آن‌ها را در موقعیت‌های تازه‌ می‌بینیم.

کارخانی گفت: در این دو فیلم با شخصیت‌هایی روبرو هستیم که مسیر زندگی‌شان به شکلی است که بیرون رفتن از بحران برای آنها ممکن نیست و در دایره تلخ تقدیر گرفتار شده‌اند. در روند نگارش فیلمنامه و شخصیت‌پردازی سعی کرده‌ام این شخصیت‌ها دوست‌داشتنی و تاثیرگذار باشند تا تماشاگر با آن‌ها همدلی کند.

او درباره فیلم تازه‌ خود گفت: فیلمنامه "زنبورها" آماده شده است. این فیلم ادامه‌ دو فیلم قبلی است، اما نسبت به "گناه من" و "ریسمان باز" ساختاری تازه‌ دارد. در این فیلم با شخصیت‌هایی روبرو هستیم که در دو فیلم قبلی‌ام دیده بودید. اگر مشکل سرمایه حل شود، بهار سال آینده فیلم را کلید می‌زنم.