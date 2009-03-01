تعویض سالانه پنج هزار کنتور آب در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی جهانگیر ظهر امروز در کمیسیون بهره ‌وری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی علل هدر رفت واقعی و ظاهری آب روستایی استان را یادآور شد و اظهار داشت: بیش از 75 درصد کنتورهای آب روستایی در استان عمر مفید آن گذشته و بالای 10 سال عمر دارند.

وی به پارامترهای مؤثر بر هدررفت ظاهری آب اشاره کرد و گفت: مدیریت کنتور مشترکان، کنترل دستی داده‌های مشترکان، کنترل و قطع مصارف غیر‌مجاز و بررسی داده‌ها از جمله عواملی است که بر هدر رفت ظاهری آب مؤثر است.

کارشناس بهره‌ برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی نظارت بیشتر متصدیان برای جلوگیری از هدر رفت آب، رفع مشکلات در قرائت کنتور، ثبت اطلاعات و خطاهای نرم ‌افزاری و نصب کنتورهای مناسب در فضا و مکان مناسب را از راهکارهای جلوگیری از هدر رفت ظاهری آب برشمرد.

به گفته وی برای جلوگیری از هدر رفت ظاهری آب می‌ توان مشترکان را ممیزی و پلاک برای کنتور نصب و آبداران روستایی را آموزش داد و داده‌ها را بررسی کرد.

جهانگیر مهم‌ ترین دلیل هدر رفت ظاهری آب را خرابی کنتور دانست و افزود: مدیریت فشار، کنترل نشت شبکه، سرعت، کیفیت تعمیرات و مدیریت خطوط از جمله پارامترهای هدر رفت آب به صورت واقعی هستند.

کارشناس بهره ‌برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در مورد راهکارهای جلوگیری از هدر رفت واقعی آب تصریح کرد: استفاده از نرم افزارهای روز و استفاده از لوله‌هایی با جنس مناسب از جمله این راهکارها است.