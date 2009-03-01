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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۰۰

تعویض سالانه پنج هزار کنتور آب در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: کارشناس بهره‌ برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: سالانه 10 هزار کنتور باید در استان تعویض شود که این میزان در حال حاضر پنج هزار کنتور در سال است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی جهانگیر ظهر امروز در کمیسیون بهره ‌وری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی علل هدر رفت واقعی و ظاهری آب روستایی استان را یادآور شد و اظهار داشت: بیش از 75 درصد کنتورهای آب روستایی در استان عمر مفید آن گذشته و بالای 10 سال عمر دارند.

وی به پارامترهای مؤثر بر هدررفت ظاهری آب اشاره کرد و گفت: مدیریت کنتور مشترکان، کنترل دستی داده‌های مشترکان، کنترل و قطع مصارف غیر‌مجاز و بررسی داده‌ها از جمله عواملی است که بر هدر رفت ظاهری آب مؤثر است.

کارشناس بهره‌ برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی نظارت بیشتر متصدیان برای جلوگیری از هدر رفت آب، رفع مشکلات در قرائت کنتور، ثبت اطلاعات و خطاهای نرم ‌افزاری و نصب کنتورهای مناسب در فضا و مکان مناسب را از راهکارهای جلوگیری از هدر رفت ظاهری آب برشمرد.

به گفته وی برای جلوگیری از هدر رفت ظاهری آب می‌ توان مشترکان را ممیزی و پلاک برای کنتور نصب و آبداران روستایی را آموزش داد و داده‌ها را بررسی کرد.

جهانگیر مهم‌ ترین دلیل هدر رفت ظاهری آب را خرابی کنتور دانست و افزود: مدیریت فشار، کنترل نشت شبکه، سرعت، کیفیت تعمیرات و مدیریت خطوط از جمله پارامترهای هدر رفت آب به صورت واقعی هستند.

کارشناس بهره ‌برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در مورد راهکارهای جلوگیری از هدر رفت واقعی آب تصریح کرد: استفاده از نرم افزارهای روز و استفاده از لوله‌هایی با جنس مناسب از جمله این راهکارها است.

کد مطلب 841214

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