گوتی در سال 2011 از رئال مادرید خداحافظی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، گوتی که چهاردهمین فصل حضور خود در رئال مادرید را پشت سر می گذارد، دوست دارد پس از پایان دوران بازیگری خود در سانتیاگو برنابئو، حضور در یکی از لیگ‌های آمریکا، قطر و یا امارات را تجربه کند.

گوتی در گفتگو با شبکه تلویزیونی "لا سکتا" گفت: من پس از سال 2011 در رئال مادرید نخواهم ماند. پس از آن دوست دارم فوتبال خود را در کشور دیگری دنبال کنم. آنچه در خصوص آن یقین دارم این است که سال 2011 آخرین سال حضور من در اینجاست."

این بازیکن که به ارائه بازی خلاقانه در میانه میدان شهره است، در 514 بازی که برای رئال به میدان رفته 81 گل به ثمر رسانده است. گوتی پنج بار با رئال مادرید قهرمان لالیگا شده، سه بار لیگ قهرمانان اروپا را برده و دو بار جام باشگاه‌های جهان را فتح کرده است.

رائول گونزالس، مهاجم رئال مادرید پیش تر اعلام کرده در سال 2011 به فوتبال خود در رئال مادرید پایان می دهد او نیز دوست دارد حضور در لیگ فوتبال آمریکا را تجربه کند.