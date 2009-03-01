به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدیها صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به افزایش حجم تقاضا برای خرید میوه در ایام نوروز برای جلوگیری از رشد بیرویه قیمتها این سازمان طبق سنوات گذشته از ماهها قبل اقدام به خرید و ذخیره سازی میوه نموده تا در روزهای آغاز سال نو توزیع و از افزایش قیمت این کالا جلوگیری نماید.
وی افزود: امسال 1500 تن پرتقال تامسون درجه یک از شمال، 427 تن سیب درجه یک از آذربایجان شرقی و 150 تن نارنگی خریداری شده که در حال حاضر به استان حمل و در محل سردخانههای استان نگهداری میشود. توزیع این میوهها توسط 45 چادر عرضه میوه که با همکاری سازمان میادین میوه و تره بار در نقاط مختلف شهر مکان یابی و به زودی برپا میشود انجام میگیرد.
وی درخصوص قیمت توزیع میوهها گفت: قیمت توزیع میوه با توجه به یارانهای که توسط وزارت بازرگانی به آن تعلق میگیرد مشخص میگردد و بزودی اعلام خواهد شد.
وی زمان توزیع میوه را از دهه آخر اسفند اعلام کرد و گفت: توزیع میوه حداقل یک ماه ادامه خواهد داشت و کلیه متصدیان چادرها موظفند ضمن نصب پلاکارد و جهت اطلاع رسانی به شهروندان با عنوان محل عرضه میوه طرح تنظیم بازار نرخ میوهها را نیز در معرض دید عموم نصب نمایند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم از توزیع میوه نوروزی در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدیها صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به افزایش حجم تقاضا برای خرید میوه در ایام نوروز برای جلوگیری از رشد بیرویه قیمتها این سازمان طبق سنوات گذشته از ماهها قبل اقدام به خرید و ذخیره سازی میوه نموده تا در روزهای آغاز سال نو توزیع و از افزایش قیمت این کالا جلوگیری نماید.
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