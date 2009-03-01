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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۱

طرح توزیع میوه نوروزی در قم اجرا می‌شود

طرح توزیع میوه نوروزی در قم اجرا می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم از توزیع میوه نوروزی در قم خبر داد.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدی‌ها صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به افزایش حجم تقاضا برای خرید میوه در ‏ایام نوروز برای جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها این سازمان طبق سنوات گذشته از ماهها قبل اقدام به خرید و ذخیره سازی میوه نموده تا ‏در روزهای آغاز سال نو توزیع و از افزایش قیمت این کالا جلوگیری نماید.‏

وی افزود: امسال 1500 تن پرتقال تامسون درجه یک از شمال‌، 427 تن سیب درجه یک از آذربایجان شرقی و 150 تن نارنگی خریداری ‏شده که در حال حاضر به استان حمل و در محل سردخانه‌های استان نگهداری می‌شود. توزیع این میوه‌ها توسط 45 چادر عرضه میوه که با ‏همکاری سازمان میادین میوه و تره بار در نقاط مختلف شهر مکان یابی و به زودی برپا می‌شود انجام می‌گیرد.‏

وی درخصوص قیمت توزیع میوه‌ها گفت: قیمت توزیع میوه با توجه به یارانه‌ای که توسط وزارت بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد مشخص ‏می‌گردد و بزودی اعلام خواهد شد.‏

وی زمان توزیع میوه را از دهه آخر اسفند اعلام کرد و گفت: توزیع میوه حداقل یک ماه ادامه خواهد داشت و کلیه متصدیان چادرها موظفند ‏ضمن نصب پلاکارد و جهت اطلاع رسانی به شهروندان با عنوان محل عرضه میوه طرح تنظیم بازار نرخ میوه‌ها را نیز در معرض دید عموم ‏نصب نمایند.‏

کد مطلب 841217

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